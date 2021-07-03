Форменный разгром: дубль Кейна и пятый «сухарь» Пикфорда помогли Англии обыграть Украину и выйти в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии не оставила шансов Украине в четвертьфинале Евро-2020. Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Дубль оформил капитан команды Гарри Кейн. Также отличиться удалось Гарри Магуайру и Джордану Хендерсону. А вратарь британцев Джордан Пикфорд провёл пятый матч на ноль в рамках турнира.

Сборная Англии не оставила шансов Украине в четвертьфинале Евро-2020. Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Дубль оформил капитан команды Гарри Кейн. Также отличиться удалось Гарри Магуайру и Джордану Хендерсону. А вратарь британцев Джордан Пикфорд провёл пятый матч на ноль в рамках турнира.

Противостояние сборных Украины и Англии можно было назвать наиболее предсказуемым на четвертьфинальной стадии Евро-2020. Мало кто сомневался, что подопечные Гарета Саутгейта окажутся сильнее, поскольку до этого на первенстве континента они одержали три победы в четырёх матчах при одной ничьей и не пропустили ни одного мяча. К тому же в первом раунде плей-офф британцы выбили из борьбы Германию — 2:0, а капитан команды Гарри Кейн наконец открыл счёт голам на турнире.

Украинцам требовалось совершить настоящее чудо, чтобы пройти в полуфинал. Впрочем, они уже его совершили, впервые пробившись так далеко на чемпионате Европы. Терять коллективу Андрея Шевченко было нечего, зато у него имелся шанс войти в историю.

«Думаю, желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача сегодня будут», — пообещал тренер перед началом игры.

Настраивал команду и президент страны Владимир Зеленский, который в преддверии важной встречи по видеосвязи пообщался с футболистами. «Ребята, показывайте свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем всё, чтобы вы ни на минуту не забывали о том, что с вами на поле 40 млн украинцев», — написал он в Facebook.

Что касается стартового состава, то Шевченко, как и в матче со Швецией сделал ставку на расстановку 3-4-1-2 с тремя центральными защитниками. Правда, он неожиданно вернул в опорную зону великолепно отыгравшего со скандинавами Александра Зинченко, а на левый фланг обороны выпустил Виталия Миколенко. При этом даже в заявке по неясным причинам не оказалось Руслана Малиновского.

А вот Саутгейт сумел по-хорошему удивить болельщиков. Букайо Сака, видимо, из-за травмы не оказалось даже на скамейке запасных, а место на правом фланге атаки занял 21-летний Джейдон Санчо, который до этого отыграл лишь шесть минут на турнире. По стечению обстоятельств полузащитник попал в основу, как только было официально объявлено о его переходе из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

Плюс англичане вернулись к расстановке 4-2-3-1, в которой позицию под нападающим занял Мэйсон Маунт.

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Матч начался для сборной Украины по наихудшему сценарию. Уже на четвёртой минуте маститый соперник открыл счёт. Рахим Стерлинг с левого фланга сместился в центр и с висящим на плечах Николаем Шапаренко выдал изумительную разрезающую передачу в штрафную на ход Кейну. Тот отклеился от оппонента и, оказавшись с глазу на глаз с Георгием Бущаном, не оставил ему шансов. Капитан британцев забил восьмой мяч в финальных стадиях Евро и ЧМ и обошёл по этому показателю соотечественника Уэйна Руни. Также он стал первым англичанином, отметившимся голами в двух подряд встречах плей-офф чемпионата Европы.

Открыв счёт, подопечные Саутгейта принялись делать то же самое, что и в предыдущих противостояниях турнира, — сушить игру. Они владели инициативой, но при этом практически не проникали в чужую штрафную. Да и коллектив Шевченко оборонялся максимально плотно. В результате в первом тайме соперник нанёс лишь два удара в створ ворот.

Правда, и контрвыпады у украинцев абсолютно не проходили. Пожалуй, можно вспомнить лишь опасный момент с участием Романа Яремчука, когда форвард подхватил снаряд после грубой ошибки соперника и ворвался в штрафную. До последнего ему пытался помешать Джон Стоунз. В результате Джордан Пикфорд справился с выстрелом в ближний угол. К слову, этот удар в створ остался для номинальных хозяев единственным в первой половине встречи.

Неизвестно, когда бы Шевченко решился на структурные изменения, если бы не травма Сергея Кривцова. Опытный защитник незадолго до перерыва получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него тренер неожиданно бросил в бой футболиста атакующего плана Виктора Цыганкова и ушёл от расстановки с тремя центрбеками.

Это дало результат сразу же. С появлением техничного полузащитника киевского «Динамо» на левом краю украинцы моментально завладели инициативой. Яремчук начал успешно открываться между линями и активно комбинировать с Цыганковым. Вдвоём они регулярно пытались прорваться в штрафную через зону Кайла Уолкера, и пару раз это удалось. Таким образом, первый тайм закончился для команды на мажорной ноте. Было очевидно: у неё есть шансы сравнять счёт.

Однако в самом начале второго игрового отрезка в противостоянии фактически оказалась поставлена точка. Не успели команды вернуться на поле, как Кейн заработал стандарт на левом фланге. Люк Шоу выполнил блестящий кросс в штрафную, а Гарри Магуайр головой отправил мяч в сетку. Шла 46-я минута.

На этом англичане не остановились и вскоре довели дело до разгрома. И вновь у соперника провалился правый фланг обороны, который закрывал Александр Караваев. Стерлинг сделал красивый пас пяткой на ход Шоу, а тот вырезал идеальную подачу на Кейна. Капитан оформил дубль и в командной гонке бомбардиров догнал Стерлинга.

После такого провального начала судьба сборной Украины была предрешена. Показательно, что Саутгейт тут же снял с игры основного опорника Деклана Райса и предоставил более получаса игрового времени Джордану Хендерсону, который в преддверии Евро пропустил длительный срок из-за травмы.

В итоге удалось забить даже ему. И вновь англичанам принёс успех розыгрыш стандартного положения. Маунт выполнил подачу от правого углового флажка, а партнёр в очередной раз отличился ударом головой. Отыграть подобный гандикап было уже абсолютно нереально.

Добившись такого преимущества, англичане спокойно перешли в режим энергосбережения, а тренерский штаб заменил ряд лидеров: поле покинули Шоу, Стерлинг, Калвин Филлипс, а чуть позже и Кейн.

Более того, фаворит даже любезно отдал инициативу сопернику. Но прервать впечатляющую «сухую» серию Пикфорда украинской команде не удалось. Вратарь «Эвертона» провёл на ноль пятый матч из пяти в рамках турнира.

А сборная Англии впервые с 1996-го вышла в полуфинал чемпионата Европы. То домашнее первенство закончилось для команды обидным поражением от Германии в серии пенальти, причём решающую попытку не реализовал как раз Саутгейт. Теперь у его подопечных есть отличная возможность в домашних стенах «Уэмбли» обыграть Данию и впервые в истории пробиться в решающий матч Евро.