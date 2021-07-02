Шевченко заявил, что Украина постарается показать свой характер в матче с Англией

«Мы прекрасно понимаем, что это одна из самых лучших сборных на Евро, одна из тех команд, которые имеют великолепных исполнителей. Мой коллега собрал великолепный коллектив, команду, которая играет в современный футбол. Английский футбол сейчас вообще на подъёме, мы видели великолепный матч финала Лиги чемпионов — какие скорости, какое исполнение», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».
Он отметил, что его подопечных ждёт тяжёлый матч с очень сильным соперником.
«Мы знаем также и наши сильные стороны. Мы уже показали характер на этом турнире, принципы игры, от которых не будем отходить. Это фундамент нашей команды. Знаю, какой тяжёлый матч нас ждёт, но знаю, что у игроков есть характер, мы постараемся его показать», — добавил специалист.
Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Чехия — Дания.
Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт впечатлён тем, как Шевченко изменил сборную Украины.