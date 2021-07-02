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3 июля
Шевченко заявил, что Украина постарается показать свой характер в матче с Англией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
Шевченко заявил, что Украина постарается показать свой характер в матче с Англией
  • Reuters
Шевченко заявил, что Украина постарается показать свой характер в матче с Англией
  • Reuters
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Мы прекрасно понимаем, что это одна из самых лучших сборных на Евро, одна из тех команд, которые имеют великолепных исполнителей. Мой коллега собрал великолепный коллектив, команду, которая играет в современный футбол. Английский футбол сейчас вообще на подъёме, мы видели великолепный матч финала Лиги чемпионов — какие скорости, какое исполнение», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Он отметил, что его подопечных ждёт тяжёлый матч с очень сильным соперником.

«Мы знаем также и наши сильные стороны. Мы уже показали характер на этом турнире, принципы игры, от которых не будем отходить. Это фундамент нашей команды. Знаю, какой тяжёлый матч нас ждёт, но знаю, что у игроков есть характер, мы постараемся его показать», — добавил специалист.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Чехия — Дания.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт впечатлён тем, как Шевченко изменил сборную Украины.

Новости smi2.ru
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