Месть за разгром в Киеве и рекордные серии Манчини: чем интересен полуфинал Евро-2020 Италия — Испания

В первом полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании. Подопечные Роберто Манчини постараются взять у соперника реванш за разгромное поражение в решающем матче чемпионата Европы в 2012-м. При этом команде не поможет получивший тяжёлую травму левый защитник Леонардо Спинаццола. А коллектив Луиса Энрике попытается сделать шаг к четвёртому континентальному трофею в истории.

В первом полуфинале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Испании. Подопечные Роберто Манчини постараются взять у соперника реванш за разгромное поражение в решающем матче чемпионата Европы в 2012-м. При этом команде не поможет получивший тяжёлую травму левый защитник Леонардо Спинаццола. А коллектив Луиса Энрике попытается сделать шаг к четвёртому континентальному трофею в истории.

Противостояния Италии и Испании в полуфинале Евро-2020 с огромным интересом ждут все болельщики. Этот матч смело можно назвать классикой мирового футбола с огромной историей. Пожалуй, обе команды заслуживают места в решающей встрече, но сразиться за трофей сможет только одна из них.

Если изучить статистику, то два коллектива входят в число лучших на турнире по многим ключевым показателям. Например, подопечные Луиса Энрике больше всех владеют мячом (67,5%), их будущий соперник занимает третье место (56,3%). Зато коллектив Роберто Манчини чаще бьёт по воротам, в среднем 20,2 удара за матч, у испанцев — 19,8. По точности передач испанцы ожидаемо лучше всех (89,8%), но итальянцы отстают незначительно (87,8%). Резюмируя, на этом турнире обе команды стремятся агрессивно действовать первым номером и прессинговать.

Однако фаворитом скорее стоит признать скуадра адзурра, которая после прихода Манчини по-настоящему преобразилась. На нынешнем первенстве она пока не знает очковых потерь: пять побед в пяти матчах. Четырёхкратные чемпионы мира не сумели обыграть в основное время лишь Австрию в 1/8 финала, но дожали их в овертайме — 2:1. В четвертьфинале же команда с аналогичным счётом выбила из борьбы сборную Бельгии, занимающую первое место в рейтинге ФИФА.

Попутно итальянцы уже на турнире переписали несколько рекордов. Они первыми одержали 15 побед подряд в рамках Евро с учётом квалификации, продлили беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 32 встреч и выиграли 13 матчей подряд. На «Уэмбли» они постараются улучшить эти достижения.

«Бельгийцам мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю, победу в четвертьфинале мы полностью заслужили. На очереди Испания. В таких турнирах каждый матч всегда сложнее предыдущего», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Испанцы выглядят вовсе не так уверенно. «Красная фурия» традиционно много владеет мячом и выполняет большое количество передач, однако чередует яркие встречи с откровенно серыми. И последних пока больше. На групповом этапе подопечные Энрике разошлись миром со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), а в четвертьфинале лишь в серии пенальти переиграли Швейцарию (1:1 в основное время) благодаря двум сейвам Унаи Симона.

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Из положительных моментов стоит выделить разгром Словакии (5:0). Хорватам команда тоже забила пять мячей (5:3), но упущенный гандикап в два гола в концовке противостояния вряд ли обрадовал тренерский штаб. Не пойдёт на пользу коллективу и дополнительный час игрового времени в плей-офф. С другой стороны, испанцы по сравнению с оппонентом имели на день отдыха больше.

Тем не менее они всё-таки пробились в четвёрку сильнейших команд континента и на этом останавливаться не собираются. Также на их стороне статистика. «Фурия роха» выиграла все четыре полуфинала в рамках первенства континента, в которых принимала участие, и в трёх случаях в итоге стала чемпионом.

«Мы гордимся собой. Будет очень глупо думать, что мы удовлетворимся этим результатом или любой другой полуфиналист. Намерены добраться до финала и выиграть его», — заявил Энрике.

На руку Испании пойдёт серьёзная травма основного левого защитника соперника Леонардо Спинаццолы, которую он получил в концовке поединка с Бельгией. Сообщается, что футболист пропустит несколько месяцев. Его место в стартовом составе практически наверняка займёт выступающий в «Челси» Эмерсон. Зато полностью восстановился Алессандро Флоренци, который поспорит за место на правом фланге обороны с Джованни Ди Лоренцо.

Свои кадровые проблемы имеются и у «красной фурии». Например, одну из последних тренировок пропустил полузащитник Пабло Сарабия. У него диагностировано повреждение приводящей мышцы. Не исключено, что с первых минут на поле выйдет вингер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, который проявил себя на турнире как настоящий джокер. Он забил Хорватии, а в матче с Швейцарией реализовал решающий пенальти. Тренерский штаб предоставил отдых центрального защитнику Эмерику Лапорту, но в его случае речь о серьёзной травме не идёт.

Также любопытно, доверит ли Энрике вновь место в основе Альваро Морате, который пока забил на турнире всего два мяча и в матче с Швейцарией был заменён в начале второго тайма. Вероятно, специалист всё-таки не откажется от основного форварда, тем более тот прекрасно знаком с Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, с которыми не один год выступал бок о бок в «Ювентусе».

Да и в целом на «Уэмбли» встретится целый ряд одноклубников. Например, Сесар Аспиликуэта получит возможность щёлкнуть по носу партнёров по «Челси» Жоржиньо и Эмерсона. Фабиан Руис — товарищей из «Наполи» Алекса Мерета, Лоренцо Инсинье и Ди Лоренцо. А Марко Верратти из ПСЖ — Сарабию.

Что касается статистики личных встреч, команды провели между собой 37 матчей во всех турнирах. Небольшое преимущество на стороне Испании (13 побед при 11 поражениях и 13 ничьих).

При этом пути оппонентов пересекутся уже на четвёртом Евро подряд. В 2008-м «красная фурия» на пути к завоеванию трофея в четвертьфинале оказалась сильнее соперника в серии пенальти.

В 2012-м сборные пересеклись дважды. На групповом этапе была зафиксирована ничья — 1:1. А вот в финале Испания не оставила Италии шансов — 4:0. В составе победителей тогда выступали Серхио Бускетс и Хорди Альба, у проигравших — Бонуччи и Кьеллини. Спустя девять лет скуадра адзурра постарается взять реванш.

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Впрочем, в 2016-м ей уже удалось это сделать. Тогда четырёхкратные чемпионы мира оказались сильнее в 1/8 финала (2:0) и отправили действующих обладателей трофея домой. Зато испанцы не пустили оппонента на ЧМ-2018 в России. Тогда коллективы попали в одну отборочную группу и «красная фурия» опередила итальянцев благодаря домашней разгромной победе (3:0). В итоге те в стыковых матчах неожиданно уступили Швеции.

На первенствах планеты команды встречались значительно реже. Однако на мундиале в США в 1994-м сложилась любопытная история. Испания тогда также одержала победу над Швейцарией (3:0) благодаря голу нынешнего наставника Энрике, после чего попала на Италию в четвертьфинале. Скуадра адзурра взяла верх (2:1). Манчини на тот турнир в качестве футболиста не поехал из-за конфликта с Арриго Сакки.

А вот до серии пенальти итальянцам дело лучше не доводить. Дважды их поединки с испанцами в плей-офф крупных турниров заканчивались «лотереей» (на Евро-2008 и в полуфинале Кубка конфедераций — 2013), и в обоих случаях соперник оказывался сильнее.

С 1980 года итальянцы на крупных турнирах выиграли лишь четыре серии 11-метровых из 11, а испанцы — пять из девяти. Однако, как отмечают статистики УЕФА, ещё ни одной команде в истории не удавалось выиграть две серии пенальти в рамках одного чемпионата Европы.

В завершение стоит отметить, что на этой встрече будет работать российский судья Сергей Карасёв. К сожалению, вновь лишь в качестве резервного арбитра. Главным назначен немец Феликс Брих. Остаётся надеяться, что отечественный рефери получит свой шанс уже в решающем противостоянии первенства континента.