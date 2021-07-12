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12 июля
Обливание шампанским, исполнение гимна в автобусе и ночные гуляния: как Италия отпраздновала победу на Евро-2020
Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу стала настоящим праздником для всей страны. Игроки весело отпраздновали свой успех в раздевалке и командном автобусе, устроив душ из шампанского и распевая национальный гимн. В это же время их соотечественники на родине организовали ночные гуляния, отмечая первое радостное для республики событие после начала пандемии коронавируса.
Обливание шампанским, исполнение гимна в автобусе и ночные гуляния: как Италия отпраздновала победу на Евро-2020
  • Reuters
  • © Guglielmo Mangiapane
Обливание шампанским, исполнение гимна в автобусе и ночные гуляния: как Италия отпраздновала победу на Евро-2020
  • Reuters
  • © Guglielmo Mangiapane
Победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу стала настоящим праздником для всей страны. Игроки весело отпраздновали свой успех в раздевалке и командном автобусе, устроив душ из шампанского и распевая национальный гимн. В это же время их соотечественники на родине организовали ночные гуляния, отмечая первое радостное для республики событие после начала пандемии коронавируса.

11 июля в Лондоне проходили сразу два спортивных события, которые могли порадовать итальянских болельщиков. Днём теннисист Маттео Берреттини играл в финале Уимблдона против серба Новака Джоковича, а вечером скуадра адзурра встречалась со сборной Англии в решающем матче Евро-2020. Берреттини совершить спортивный подвиг не смог, но футболисты не подвели и спустя 53 года вернули Италии титул чемпионов Европы.

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В Риме болельщики следили за ходом финала в двух фан-зонах. На Пьяцца-дель-Пополо разместились 2500 человек, которым для попадания на площадь требовалось приобрести отдельные билеты. Ещё тысяча человек наблюдали за матчем на гигантском экране, размещённом возле Колизея. Местные власти, опасаясь массовых беспорядков со стороны фанатов, к началу игры остановили общественный транспорт и выставили кордоны полиции на улицах в центре города.

Уже в самом начале матча фан-зоны погрузились в тишину, когда Люк Шоу открыл счёт. Но со временем итальянские болельщики всё громче и громче поддерживали свою команду и ответный гол Леонардо Бонуччи встретили уже овацией и первыми зажжёнными файерами. А когда Джанлуиджи Доннарумма отбил пенальти Букайо Саки, началось долгожданное празднование, которого Италия ждала 15 лет — после победы на чемпионате мира в Германии.

От души насладились триумфом сами футболисты. Свой чемпионский кубок они перенесли в раздевалку на «Уэмбли» и устроили вокруг него обливание шампанским. Особенно сильно радовался бывший игрок сборной Даниэле Де Росси, входящий в тренерский штаб Роберто Манчини. Специально для него игроки освободили столы, чтобы он смог прокатиться по ним на животе. Девять лет назад Де Росси потерпел с итальянской сборной поражение в финале Евро-2012, но теперь праздновал успех активнее, чем некоторые футболисты.

Леонардо Бонуччи спародировал любимую песенку английских фанатов о футболе, заменив строчку It’s coming home («Он возвращается домой») на It’s coming Rome («Он возвращается в Рим»). Эту игру слов итальянские болельщики придумали по ходу турнира как насмешку над родоначальниками футбола, мечтающими о победе на крупном турнире.

Позже празднования переместились в командный автобус, на котором сборная уехала с покорённого ею «Уэмбли». Итальянские игроки выдали ещё одну музыкальную пародию — они перепели песню Freed from Desire своей соотечественницы Gala, которую «присвоили» себе болельщики из Северной Ирландии. Футболисты заменили припев на Spizzi’s on fire («Спицци в огне»), посвятив её своему травмированному партнёру Леонардо Спинаццоле. Игроки заодно исполнили гимн своей страны, особенно громко выделив те строчки, где победа называется «рабыней Рима».

В то же время на улицы итальянских городов стали выходить люди, радующиеся триумфу подопечных Манчини. Торжества проходили и в небольшом городке Ези, откуда родом главный тренер сборной Италии, и в Нью-Йорке, где проживает большая итальянская диаспора. Фанаты праздновали с флагами и файерами, а некоторые гуляли с плакатами с той же ироничной фразой о возвращении футбола в Рим, которую скандировал Бонуччи.

Массовым гуляниям не помешало продолжающееся в стране распространение штамма «дельта». Люди собирались большими компаниями и без масок, обязательное ношение которых на улице уже отменено. Итальянское издание The Local отметило, что победа сборной на Евро-2020 должна помочь стране вновь почувствовать вкус к жизни после того, как из-за коронавируса умерли десятки тысяч человек.

Долгожданному чемпионству радовался также президент Италии Серджо Маттарелла. Он наблюдал за ходом игры из ложи на «Уэмбли» в компании Берреттини, шестикратной олимпийской чемпионки по фехтованию Валентины Веццали и бывшего наставника сборных Англии и России Фабио Капелло. Политик поблагодарил сборную за то, как она выступила на турнире.

«Огромная благодарность Роберто Манчини и нашим игрокам, которые хорошо представили Италию и воздали честь спорту», — приводит его слова Reuters.

Новости smi2.ru
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