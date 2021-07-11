Джокович обыграл Берреттини и стал шестикратным чемпионом Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в финальном матче третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Таким образом, Джокович шестой раз в карьере выиграл Уимблдонский турнир. Причём он становится чемпионом уже на третьем Уимблдоне подряд.

Кроме того, серб пока побеждает на всех мейджорах текущего сезона. До этого он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в финале Уимблдона в парном разряде.