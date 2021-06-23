Движение вверх: стоит ли России перенять у Дании опыт развития детско-юношеского футбола

За последние 16 лет в датском футболе произошёл ряд серьёзных преобразований, которые помогли не только добиться успехов на международном уровне, но и вырастить поколение сильных игроков. В результате национальная команда страны вышла в плей-офф двух крупных турниров подряд, а спортсмены защищают цвета топ-клубов Европы. Почему руководителям российского футбола стоит обратить внимание на опыт иностранных коллег — в материале RT.

За последние 16 лет в датском футболе произошёл ряд серьёзных преобразований, которые помогли не только добиться успехов на международном уровне, но и вырастить поколение сильных игроков. В результате национальная команда страны вышла в плей-офф двух крупных турниров подряд, а спортсмены защищают цвета топ-клубов Европы. Почему руководителям российского футбола стоит обратить внимание на опыт иностранных коллег — в материале RT.

Болезненное поражение сборной России в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы стало серьёзным потрясением для отечественных болельщиков и поводом для разговоров об отставке Станислава Черчесова, о низком уровне исполнителей, а также о наличии системных проблем в данном виде спорта. В качестве примера для подражания многие поспешили привести Данию, в 2005 году значительным образом преобразовавшую систему детского-юношеского футбола. Не секрет, что в качестве одного из идеологов и разработчиков реформ выступил нынешний наставник национальной команды Каспер Юльманн.

Успехи Дании в последние годы нельзя не отметить. Команда смогла не только отобраться на два крупных международных турнира подряд, но и дважды дойти до плей-офф. Причём на чемпионате мира 2018 года «алая гвардия» не потерпела ни одного поражения в основное время: в группе она обыграла Перу, поделила очки с Австралией и будущим чемпионом — Францией, а в 1/8 финала лишь по пенальти уступила будущему серебряному призёру мундиаля — Хорватии.

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С того момента солидного прогресса достигли ряд исполнителей, которых можно назвать плодами системы, выстроенной Юльманном. Речь идёт о Пьер-Эмиле Хёйбьерге («Тоттенхэм»), Андреасе Кристенсене («Челси»), Юссуфе Поульсене («Лейпциг»), Йоахиме Меле («Аталанта»), Миккеле Дармсгоре («Сампдория»). Это можно считать доказательством того, что реформы работают.

Если посмотреть, на чём именно строил свою программу Юльманн, то его идеи могут показаться вполне обыденными. Так, он сделал вывод, что в раннем возрасте детям стоит играть в формате семь на семь, а не 11 на 11, причём на полях меньших размеров. Это было направлено на увеличение вовлечённости отдельных футболистов в матч и числа технико-тактических действий у каждого. Он призывал федерации обеспечивать детских тренеров необходимыми методическими материалами, а тем, в свою очередь, рекомендовал давать подопечным свободно развиваться, не сковывая их постоянными подсказками и рекомендациями.

Также в своей программе Каспер уделял огромное внимание необходимости отказа от учёта результатов в детских соревнованиях, чтобы акцентировать внимание не на победах и поражениях, а на развитии молодых атлетов. Также речь шла и об изменении системы отбора. Основанием он называл то, что каждый ребёнок прогрессирует по-разному и может выйти на пик немного позже сверстников.

Но даже несмотря на удачные выступления датчан на двух последних турнирах, однозначно называть их программу рабочей и требовать внедрить её в России преждевременно. И на это есть сразу несколько причин. Первая из них заключается в преувеличении достижений и уровня нынешнего поколения скандинавов. Стоит напомнить, что «алая гвардия» имела в своём составе мастеровитых футболистов и в 1990-х, и в 2000-х годах. В конце XX века блистали Петер Шмейхель, братья Микаэль и Брайан Лаудруп, в начале XXI — Йон Даль Томассон, Мартин Йоргенсен, Деннис Роммедаль, Томас Хельверг и Йеспер Грёнкьер. Многие из них защищали цвета таких грандов, как «Барселона», «Милан» и «Челси» — не менее статусных, чем те, за которые играют условные Поульсен и Хёйбьерг.

Вторая причина в том, что ранее сборная Дании выступала не менее успешно, чем сейчас. В 1992 году она выиграла первенство Старого Света, а впоследствии доходила до четвертьфиналов чемпионатов мира и Европы. И всё это — до реформ Юльманна. Конечно, это не указывает на то, что его идеи не работают, однако заставляет задуматься, насколько масштабное влияние они оказали.

Настолько ли серьёзные изменения вызовут преобразования Юльманна — покажет время. Как, например, это произошло с национальной командой Исландии. После успеха на Евро-2016 многие журналисты также восхваляли их программу развития футбола, но пять лет спустя её дивиденды уже не так заметны. На смену яркому поколению Гильфи Сигурдссона и Альфреда Финнбогасона пришли молодые футболисты, которые пока не могут добиться подобных успехов как на клубном уровне, так и в соревнованиях сборных. В отличие от тех же россиян, «викинги» не смогли квалифицироваться на Евро-2020, а в Лиге наций не набрали ни одного очка за два сезона в высшем дивизионе, уступив во всех десяти встречах с общей разницей мячей 4:30. Стоит отметить, что их соперниками были Бельгия (дважды), Швейцария, Дания и Англия.

Тем не менее стоит признать, что России не помешало бы обратить внимание на опыт других стран в развитии детско-юношеского футбола и плотнее заняться этим вопросом. Речь идёт не только о реформах Юльманна, но и о других аспектах. Например, о строительстве площадок. Если в крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге — нет недостатка в тренировочных полях, то в Московской области проблема стоит гораздо острее. Если даже в крупных населённых пунктах ощущается явная нехватка подобных объектов инфраструктуры, что говорить об остальных.

Однако многие действующие представители сборной России являются выходцами из регионов — и они сумели пробиться в профессиональный футбол, несмотря на ряд сложностей. В частности, именно на этом акцентировал внимание известный в прошлом игрок «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев.

«Посмотрите на состав сборной на чемпионате мира. Газинский из Комсомольска-на-Амуре. Кудряшов из Братска. Дюпин и Соболев из Барнаула. Лучший футболист нашей сборной — Головин — из маленького 20-тысячного города на Кузбассе — Колтан. Миранчуки из Краснодарского края. Как же так, думаю? Все ресурсы в Санкт-Петербурге и Москве находятся. Раньше сборная состояла из москвичей и киевлян. А сейчас вот там футбол находится», — заявил Ловчев.

Также нельзя не упомянуть о дефиците тренерских кадров, что во многом связано с низкой оплатой труда. Вопрос на регулярной основе обсуждается в Российском футбольном союзе (РФС), а для его решения создаются специальные программы. Но удалось ли кардинально изменить ситуацию — большой вопрос. Как недавно рассказывал бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт, в большинстве местных школ специалисты получают не более 25 тыс. рублей в месяц, при этом в регионах ситуация ещё сложнее.

«Какие зарплаты у тренеров? В большинстве школ Питера — 20—25 тыс. рублей. Про академию «Зенита» ничего не могу сказать. В школе «Зенит» оклады от 30 до 50 тыс. рублей. И это ещё баснословные деньги! Я недавно был в Саранске, на финальном турнире среди юношей. В местной школе «Мордовии» тренеры получают 14—15 тыс. рублей. Помимо этого, каждый где-то работает», — цитирует Рапопорта РБК.

Кроме необходимости развития массового и детско-юношеского футбола, нельзя не обратить внимание на клубный спорт, ситуация в котором развивается не лучшим образом. Об этом свидетельствуют хотя бы результаты отечественных команд в еврокубках и, как следствие, падение страны в рейтинге коэффициентов УЕФА. За три года лишь «Краснодар» сумел занять место выше четвёртого в своей группе Лиги чемпионов, а в плей-офф турнира последний раз выходил «Зенит» в сезоне-2015/16. Правда, тогда петербуржцам попалась крайне слабая группа с «Гентом», «Валенсией» и «Лионом».

Конечно, всё это можно было бы списать исключительно на отток финансов и отсутствие возможности подписывать качественных легионеров, однако подобное сложно применить по отношению к тому же «Зениту». Дорогостоящие приобретения Малкома, Деяна Ловрена и Венделла свидетельствуют об обратном. Наоборот, в условиях лимита на легионеров это демонстрирует то, что даже в сильнейших коллективах страны уровень российских игроков заметно ниже европейского. Всё это возвращает нас к состоянию детско-юношеского футбола и трудностям при переходе во взрослый. Не секрет, что именно на этом этапе теряется огромное количество потенциальных спортсменов.

Помимо прочего, всё это в очередной раз заставляет задуматься о целесообразности наличия лимита на легионеров в РПЛ. Его внедрили в 2005 году, однако непросто дать однозначный ответ, пошёл ли он на пользу отечественному спорту. Отсутствие свободной конкуренции с иностранцами и необходимость привлекать в состав игроков с российским паспортом привели к тому, что у отечественных спортсменов заметно выросла как трансферная стоимость внутри лиги, так и зарплата. При этом качество если не снизилось, то как минимум не выросло. Об этом говорит хотя бы ностальгия по исполнителям калибра Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Дмитрия Сычёва, каждый из которых сделал первые шаги в профессиональном футболе ещё до введения искусственных ограничений.

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В этом вопросе также можно обратиться к опыту будущих участников 1/8 финала Евро-2020. В датской Суперлиге отсутствует лимит на легионеров, а регламент предполагает лишь наличие в команде футболистов своей страны. Однако это не сказывается на качестве и количестве местных спортсменов, равно как и не приводит к засилью иностранцев. По информации Transfermarkt, на данный момент лишь 38% игроков чемпионата составляют зарубежные спортсмены — немногим больше, чем в РПЛ (33,5%).

Говоря о Суперлиге, нельзя не упомянуть и об изменении в 2015 году формата соревнований. До этого момента в первенстве принимали участие 12 клубов, а сезон проходил в три круга. Причём в преддверии заключительного из них проводилась жеребьёвка, на основании которой и определялось, на каком поле будут сыграны матчи. Фактор домашнего стадиона может иметь важнейшее значение в определении чемпиона или призёров.

Впоследствии руководство чемпионата обратилось за помощью в исследовательско-консалтинговую компанию Hypercube, ранее сотрудничавшую с лигами Бельгии, Нидерландов и Австрии. В сотрудничестве с ней были разработаны и опробованы два формата турнира, один из которых используется до сих пор. 12 команд играют между собой в два круга, после чего делятся на верхнюю и нижнюю шестёрки. Стоит напомнить, что о подобных изменениях говорили в РПЛ в 2020 году, но дальше процесс пока не пошёл.