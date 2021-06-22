В ожидании кадровых выводов: стоит ли увольнять Черчесова после провала сборной на Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла четвёртое место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Крупные поражения от Дании и Бельгии напомнили о старых проблемах национальной команды и заставили многих болельщиков и экспертов заговорить о необходимости смены тренера. Почему Российскому футбольному союзу стоит рассмотреть идею отставки Станислава Черчесова — в материале RT.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла четвёртое место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Крупные поражения от Дании и Бельгии напомнили о старых проблемах национальной команды и заставили многих болельщиков и экспертов заговорить о необходимости смены тренера. Почему Российскому футбольному союзу стоит рассмотреть идею отставки Станислава Черчесова — в материале RT.

Сборная России в третий раз подряд завершила своё выступление на чемпионате Европы на групповом этапе. В заключительном туре подопечные Станислава Черчесова ничего не смогли противопоставить Дании на её поле и заняли четвёртое место в квартете B. Неудивительно, что подобный результат вызвал волну негодований в футбольной среде, а многие болельщики и эксперты потребовали отставки главного тренера национальной команды.

Примечательно, что эту тему не обошёл стороной даже президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Комментируя сокрушительное поражение от Дании, функционер также упомянул о «кадровых выводах», отметив, что «делать их по горячим следам неправильно». Безусловно, формулировка слишком размытая, но в подобном контексте крайне редко упоминают игроков и членов тренерского штаба. Следовательно, речь, скорее всего, идёт о Черчесове.

Наверняка сам Черчесов понимал, что в случае неудовлетворительного выступления на первенстве Европы к его работе будет множество претензий. В первую очередь это обусловлено тем, что национальная команда под его руководством показывает прагматичный футбол, нацеленный исключительно на результат. Да, при подобном подходе игра команды редко радует глаз, зато зачастую это позволяет решать необходимые задачи. Например, так произошло на домашнем чемпионате мира 2018 года, по итогам которого отечественный коллектив дошёл до 1/4 финала. Если бы сборная сумела дойти до плей-офф и в этот раз, критики в адрес специалиста было бы значительно меньше. Но не самая убедительная победа над финнами и два крупных поражения сгустили краски.

Несомненно, разгром в Копенгагене стал последней каплей для многих и подвёл черту под провалом сборной России на Евро-2020. Однако после первого тайма винить Черчесова было абсолютно не в чем. Как сам наставник отметил в ходе пресс-конференции, план на матч действительно работал, а отечественные футболисты не только нанесли больше ударов по воротам, но и имели отличные шансы выйти вперёд. Достаточно вспомнить хотя бы прорыв Александра Головина, чуть было не завершившийся голом в ворота Каспера Шмейхеля. Однако были и другие опасные контратаки, которые стали серьёзным испытанием для обороны датчан.

При этом винить Черчесова в том, что произошло во втором тайме противостояния в Копенгагене, кажется не совсем правильным. В той или иной мере эта 45-минутка продемонстрировала пресловутую разницу в классе между футболистами двух сборных, так часто упоминаемую в преддверии встречи. Второй гол стал не чем иным, как следствием грубейшей индивидуальной ошибки Романа Зобнина, третий — давления со стороны противника и замешательства защитников при розыгрыше стандарта, а четвёртый — желания во что бы то ни стало сократить отставание в счёте. Команда побежала вперёд и уже не думала об обороне, что и привело к таким действиям у собственных ворот. Ответственен ли за это Станислав Саламович и был ли он способен успокоить своих подопечных — большой вопрос.

После фиаско в матче с Бельгией к Черчесову были объективные претензии. Его упрекали за неожиданное решение остановиться на схеме с двумя, а не тремя центральными защитниками, хотя на сборах наигрывалась другая формация, за появление в основе Андрея Семёнова и Антона Шунина, за отсутствие в стартовом составе Алексея Миранчука. Но уже к игре с Финляндией он учёл все эти недочёты, а во встрече с Данией выпустил на поле практически тот же состав, что и пятью сутками ранее. Исключением стало лишь появление Фёдора Кудряшова в оборонительном трио, но изначально данная перестановка казалась вполне логичной. Его возвращения после травмы ждал не только наставник, но и многие эксперты.

Не виноват же Черчесов в том, что Головин не сумел воспользоваться отличным шансом открыть счёт в матче, а Миккель Дамсгор, наоборот, исполнил фантастический удар под перекладину ворот Матвея Сафонова? И в том, что Алексей Миранчук вновь ушёл в тень в ключевой встрече, а обычно хладнокровный Зобнин вывел соперника один на один с собственным вратарём? Всё это больше похоже на неудачное стечение обстоятельств, чем на ошибки при выборе состава и тактики на игру.

И тем не менее по окончании чемпионата Европы смена наставника выглядит довольно логичным решением. Но не потому, что Черчесов не смог вывести её в 1/8 финала чемпионата Европы или плохо выполнял свою работу на посту главного тренера (что не соответствует действительности). А по той причине, что при нём команда достигла потолка и вряд ли сможет двигаться дальше. Первенство континента стало лишним тому подтверждением.

При Черчесове сборная России научилась на постоянной основе добиваться результата во встречах с уступающими ей в классе соперниками, но раз за разом оказывалась неспособна на равных конкурировать с топ-командами. Так, за последние пять лет отечественные футболисты успели трижды уступить Бельгии (c общим счётом 2:10), Германии (0:3), Уругваю (0:3), Франции (1:3), Бразилии (0:3) и Португалии (0:1). Конечно, можно вспомнить историческую победу над Испанией в первом раунде плей-офф мундиаля-2018, но и она стала скорее приятной случайностью. По игре «красная фурия» была заметно сильнее, а исход противостояния предопределили самоотверженные действия в обороне и спасения Игоря Акинфеева. Не обошлось и без доли везения.

Кроме того, россияне неоднократно терпели поражения в ключевые моменты, когда их оппонентом выступал приблизительно равный по уровню коллектив. Подопечные Черчесова проигрывали Мексике в решающей встрече в рамках Кубка конфедераций, а также Швеции и Сербии в заключительных матчах Лиги наций. Причём в Белграде отечественному коллективу также учинили разгром.

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Безусловно, никто не отменяет разницу в классе между нынешней сборной России и той, что занимала третье место на Евро-2008. Но необходимо напомнить, что вплоть до успехов в квалификации и феерии в Австрии и Швейцарии к той команде также относились довольно скептически. Ведь это именно она теряла очки в противостоянии с Израилем в 2006-м, а годом ранее — с Латвией и Эстонией.

На данный момент не представляется возможным ответить, будет ли лучше после ухода Черчесова. Несмотря на все минусы, он добился с ней больших успехов и помог достичь самого высокого результата в своей истории на чемпионатах мира. Но если в РФС действительно хотят изменить ситуацию и иметь возможность вновь на равных биться с более сильными соперниками, изменения необходимы. За последние пять лет не было одержано ни одной победы над грандом мирового футбола, а Евро-2020 продемонстрировал, что предпосылок для этого нет.

Вопрос лишь в том, решатся ли в союзе на столь смелый шаг в разгар отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Особенно с учётом того, что предыдущую квалификацию Черчесов и компания прошли практически идеально. Но разница в том, что на этот раз им противостоят не Шотландия и Кипр, а Хорватия, Словакия и Словения. Последние две как минимум не сильно уступают в классе России, а первая и вовсе превосходит. Поэтому крайне сложно сказать, принесёт ли футбол Черчесова успех с подобными оппонентами или сборную вновь ждёт крупное поражение в решающий момент.