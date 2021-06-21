Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Результаты выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу в плей-офф Евро не выполнена», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

По его мнению, делать кадровые выводы по горячим следам после встречи с Данией — неправильно.

«Большое спасибо российским болельщикам за поддержку. Особенно тем, кто сегодня смог быть на игре в Дании», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дании.

Ранее Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствоваших на матче с Данией.