Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствовавших на матче с Данией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об атмосфере на стадионе «Паркен» в Копенгагене в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об атмосфере на стадионе «Паркен» в Копенгагене в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«Во-первых, атмосфера была очень хорошая, футбольная. Понятно, болели против нас, но это большой разницы не имеют. На таком стадионе, с такой публикой играть очень приятно. Что касается наших болельщиков, низкий им поклон. Они сидели прямо за мной. У нас был контакт, мы даже общались во время матча. Я их поддерживал, они — нас. Мы перекрикивались, руками их подбадривал», — сказал Черчесов.

Он отметил, что команда поблагодарила тех болельщиков, которых удалось.

«Те, с кем не удалось пересечься ни взглядом, ни словом — извиняемся. Команда передаёт всем большой привет. Понятно, в какой-то степени фейр-плей был нарушен сегодня. Но ситуация с пандемией во всех странах разная. Это надо принять. Никаких проблем с датчанами в этом плане нет. Ситуация как сложилась, так и сложилась. Хотелось бы, чтобы нас тоже поддерживали. Но никаких оправданий для нас быть не может. Сделали максимум того, что могли. Игра так сложилась», — добавил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дании.

Ранее Черчесов поблагодарил футболистов сборной России за игру на Евро-2020.