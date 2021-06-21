Черчесов поблагодарил футболистов сборной России за игру на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Не хотелось бы говорить про игроков в отдельности говорить. Всё-таки мы команда. И если она неудачно сыграла, надо в целом смотреть. План на игру был, выдерживался», — сказал Черчесов.

Он отметил, что датчане сыграли сильно в индивидуальном плане, но при этом россияне могли и первыми забивать.

«Поблагодарил игроков за турнир, напутствовал, чтобы те, кто уже был, всё проанализировали. Те, кто не был — прочувствовал, сделал выводы. Таких футболистов было много. Фамилии перечислять не буду — их было человек семь. Мы не только их тренировали, но дали возможность выходить в основном составе. Это было неслучайно. Скоро у нас отборочные матчи чемпионата мира. Хорватия в сентябре. Нам надо делать боеспособную команду», — добавил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Дивеев высказался о вылете сборной России с Евро-2020.