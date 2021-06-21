Дивеев высказался о вылете сборной России с Евро-2020

«До первого гола у нас всё было под контролем. У них не было моментов таких стопроцентных. Потом пропустили первый, пошли на перерыв, вышли и пропустили три гола», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».
Также защитник высказался об ошибке полузащитника Роман Зобнина в моменте со вторым голом Дании.
«Мы поддержали Рому, потому что все ошибаются. Забили пенальти, хотели сравнять», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.
Ранее Дзюба отметил атмосферу на стадионе в матче России с Данией.