Дания разгромила Россию в Копенгагене и выбила её с Евро-2020

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
В составе датской команды отличились Миккель Дамсгор (38'), Юссуф Поульсен (59'), Андреас Кристенсен (79') и Йоаким Мехле (82'). У России единственный мяч с пенальти забил Артём Дзюба на 70-й минуте.
Таким образом, Дания заняла второе место в группе B, набрав три очка, и пробилась в плей-офф турнира. Россия заняла последнее место в квартете, уступив соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее Артём Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России по футболу.