Дания разгромила Россию в Копенгагене и выбила её с Евро-2020

Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе датской команды отличились Миккель Дамсгор (38'), Юссуф Поульсен (59'), Андреас Кристенсен (79') и Йоаким Мехле (82'). У России единственный мяч с пенальти забил Артём Дзюба на 70-й минуте.

Таким образом, Дания заняла второе место в группе B, набрав три очка, и пробилась в плей-офф турнира. Россия заняла последнее место в квартете, уступив соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Артём Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России по футболу.