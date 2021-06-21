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22 июня
«Никаких оправданий для нас быть не может»: как Черчесов объяснил разгромное поражение от Дании на Евро-2020
Сборная России могла первой забить два мяча, но не реализовала свои моменты. Об этом в ходе пресс-конференции после матча с Данией на Евро-2020 заявил главный тренер Станислав Черчесов. Также наставник рассказал, что предрешило исход противостояния в Копенгагене, объяснил разницу между нынешней командой и коллективом образца 2018 года, а также ответил, насколько сложно было играть при практически полном отсутствии отечественных болельщиков на трибунах.
«Никаких оправданий для нас быть не может»: как Черчесов объяснил разгромное поражение от Дании на Евро-2020
  • Главный трененр сборной России Станислав Черчесов
  • Reuters
  • © WOLFGANG RATTAY
«Никаких оправданий для нас быть не может»: как Черчесов объяснил разгромное поражение от Дании на Евро-2020
  • Главный трененр сборной России Станислав Черчесов
  • Reuters
  • © WOLFGANG RATTAY
Сборная России могла первой забить два мяча, но не реализовала свои моменты. Об этом в ходе пресс-конференции после матча с Данией на Евро-2020 заявил главный тренер Станислав Черчесов. Также наставник рассказал, что предрешило исход противостояния в Копенгагене, объяснил разницу между нынешней командой и коллективом образца 2018 года, а также ответил, насколько сложно было играть при практически полном отсутствии отечественных болельщиков на трибунах.

По окончании заключительного, третьего матча групповой стадии Евро-2020 главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл официальную пресс-конференцию. В рамках мероприятия он объяснил разгромное поражение от команды Дании и рассказал, что именно пошло не так в противостоянии с подопечными Каспера Юльманна.

«Не сложился результат, на который мы нацеливались. План на игру, который мы выбрали, выдерживался. У нас было несколько хороших моментов, которые могли реализовать, сценарий матча повернуть, но не забили. И первый же полумомент, который был у соперника, завершился голом», — объяснил Черчесов.

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По словам наставника, в перерыве тренерский штаб произвёл необходимые изменения, которые могли помочь россиянам перевернуть ход встречи. Однако карты спутал второй пропущенный гол. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин крайне неосмотрительно исполнил передачу назад, что привело к точному удару Юссуфа Поульсена.

«Во втором тайме вышли отыгрываться, но соорудили гол сами себе. Замена была готова при счёте 0:1, но уже после второго пропущенного мяча мы провели перестановки, перестроились. Отыграли один гол, естественно, хотели больше. Но после подачи углового соперник организовал контратаку. Мы прекрасно знали, что они так быстро действуют на встречных курсах. Они и с австрийцами также быстро выбегали. В итоге пропустили две контратаки, поплатились двумя голами», — признался Черчесов.

По ходу матча с национальной командой Дании ряд футболистов сборной России допустили индивидуальные ошибки. Однако Черчесов не стал критиковать конкретных исполнителей, отметив, что в подобных случаях команда должна оставаться единой.

«Не хотелось бы говорить про игроков в отдельности. Всё-таки мы команда. И если она неудачно сыграла, надо в целом смотреть. Думаю, мы могли первыми забить два мяча — к сожалению, не завершили. Но на таком турнире надо реализовывать свои моменты. Соперник индивидуально сильно выступил. Ударил с 20 метров — попал в девятку», — заявил Черчесов.

Кроме того, наставник в очередной раз сравнил нынешний созыв национальной команды с тем, что вышел в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 года. Черчесов отметил заметную разницу между этими командами, но при этом заверил, что не снимает с себя ответственности за результат.

«Ответственность всегда лежит на тренере. Это неписанный закон. Разница в том, что там одни были игроки, тут другие. Там более опытные, здесь — менее. Те футболисты, которые у нас появились, набирают опыт. В дальнейшем он им поможет попадать на такие турниры и выступать на них», — сказал Черчесов.

Помимо прочего, наставника спросили, кто из нынешнего состава сборной останется в коллективе и будет помогать ей добывать путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Станислав Саламович не стал называть конкретных имён, но в очередной раз оценил важность приобретённого спортсменами опыта.

«Сложно сказать в процентном отношении. Нам надо спокойно всё проанализировать. На таких турнирах игрок может быть сильным, но не уметь себя организовать. Большие соревнования говорят о том, что надо быть не просто хорошим футболистом, а сильной личностью. Надо проанализировать, у кого из этих спортсменов есть потенциал проявлять свои лучшие качества на подобных первенствах. Играть, извиняюсь, против команд, которые ниже уровнем, дают тебе всё сделать, и здесь — две большие разницы. Ещё раз повторяю, игроки получили определённый опыт, теперь будем смотреть, как это всё будет развиваться», — выразил мнение Черчесов.

Кроме того, наставник признался, что он сказал футболистам по окончании матча с Данией. По его словам, он поблагодарил подопечных за выступление на первенстве континента, но дал понять, что уже в скором времени им предстоит новый вызов.

«Напутствовал, чтобы те, кто уже был на таком турнире, всё проанализировали. Те, кто не был, — прочувствовали, сделали выводы. Таких футболистов было много. Фамилии перечислять не буду — их было человек семь. Мы не только их тренировали, но дали возможность выходить в основном составе. Это было неслучайно. Скоро у нас отборочные матчи чемпионата мира. Хорватия в сентябре. Нам надо делать боеспособную команду», — заявил Черчесов.

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Также он поделился мнением о том, насколько сложно сборной России было играть при минимальном количестве отечественных болельщиков на трибунах. Насколько известно, многие фанаты не смогли попасть в Копенгаген из-за коронавирусных ограничений, однако команда всё же имела небольшую группу поддержки на стадионе.

«Во-первых, атмосфера была очень хорошая, футбольная. Понятно, болели против нас, но это большой разницы не имеет. На таком стадионе, с такой публикой играть очень приятно. Что касается наших болельщиков — низкий им поклон. Они сидели прямо за мной. У нас был контакт, мы даже общались во время матча. Я их поддерживал, они — нас. Мы перекрикивались. Руками их подбадривал», — рассказал Черчесов.

Главный тренер сборной России извинился перед теми болельщиками, которых он и его коллектив лично не смогли поблагодарить за поддержку в Копенгагене.

«Команда передаёт всем большой привет. Понятно, в какой-то степени фейр-плей был нарушен сегодня. Но ситуация с пандемией во всех странах разная. Это надо принять. Никаких проблем с датчанами в этом плане нет. Ситуация как сложилась, так и сложилась. Хотелось бы, чтобы нас тоже поддерживали. Но никаких оправданий для нас быть не может. Сделали максимум того, что могли. Игра так сложилась», — заключил Черчесов.

Новости smi2.ru
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