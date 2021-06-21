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21 июня

ЭКСКЛЮЗИВ RT

«Ресурс сборной России ограничен»: селекционер о критике Черчесова, зависимости команды от Дзюбы и стиле Миранчука
Станислав Черчесов не заслуживает критики в свой адрес, так как делает всё возможное, учитывая имеющийся набор игроков. Об этом в интервью RT заявил бывший селекционер «Краснодара» Дмитрий Нечипоренко, который сейчас работает в кипрском «Арисе». По его словам, команда, несмотря на не самый сильный подбор игроков, показывает достойные результаты. Эксперт также призвал тренерский штаб создать комфортные условия Артёму Дзюбе, рассказал, почему Алексей Миранчук не вписывается в нынешний состав, и объяснил, почему не стоит переоценивать лучшего бомбардира Евро-2020 Патрика Шика.
«Ресурс сборной России ограничен»: селекционер о критике Черчесова, зависимости команды от Дзюбы и стиле Миранчука
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
«Ресурс сборной России ограничен»: селекционер о критике Черчесова, зависимости команды от Дзюбы и стиле Миранчука
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
Станислав Черчесов не заслуживает критики в свой адрес, так как делает всё возможное, учитывая имеющийся набор игроков. Об этом в интервью RT заявил бывший селекционер «Краснодара» Дмитрий Нечипоренко, который сейчас работает в кипрском «Арисе». По его словам, команда, несмотря на не самый сильный подбор игроков, показывает достойные результаты. Эксперт также призвал тренерский штаб создать комфортные условия Артёму Дзюбе, рассказал, почему Алексей Миранчук не вписывается в нынешний состав, и объяснил, почему не стоит переоценивать лучшего бомбардира Евро-2020 Патрика Шика.

— Какие сборные удивили вас больше всего после первой половины группового этапа Евро-2020?

— Венгры в матче с Португалией играли не хуже, чем шведы с Испанией, действовали очень грамотно, в том числе успевая убегать в контратаки и что-то создавали. Это организованная команда с конкретными принципами. В целом я бы отметил, что многие ведущие сборные физически выхолощены, потому что игрокам пришлось провести много матчей по ходу клубного сезона, а он был насыщенным из-за пандемии. Да и с точки зрения психологии они ощущают очень большую перегрузку.

— Значит, средний уровень игр финальной части Евро-2020 ниже, чем мог бы быть?

— Да. Свою роль сыграла и пандемия. И теперь вопрос в том, в какой физической форме футболисты подойдут к плей-офф. Например, все заслуженно хвалят Италию, но у меня есть сомнения по поводу того, выдержит ли команда весь месяц в заданном темпе. Сейчас они очень хорошо бегут, но лично меня это немного смущает.

— На данный момент в гонке бомбардиров лидирует чешский нападающий Патрик Шик. Стоит ли ему после турнира рассчитывать на контракты с топ-клубами?

— Пока рано говорить. Это габаритный игрок, который при этом любит опускаться вниз, придерживать мяч, отыгрываться. Например, «Реалу» бы Шик не подошёл. Наверное, есть клубы, которым бы он пригодился, но пока чех хорошо смотрится и в своей команде.

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— Если бы вы были скаутом топ-клуба, кого бы вы купили из футболистов, участвовавших в матче Португалия — Германия?

— Я бы оставил «Баварии» Йозуа Киммиха, это было бы идеальное решение. Настолько очевидны фигуры Киммиха и Робина Госенса, что это на поверхности. По этой игре тоже были большие вопросы, но скорее не по футболистам, по тому, как они вошли в игру и какая перед ними стояла задача.

— А какие у вас вопросы к сборной России с точки зрения использования игроков?

— Я знаю, что сейчас многие критикуют Станислава Черчесова и его выбор, но мне бы хотелось защитить наставника. Ресурс сборной России весьма ограничен. Но посмотрите на Турцию, у которой он гораздо больше, а шансы на выход из группы минимальные (беседа состоялась до матча последнего тура. — RT). При сильном подборе игроков, в том числе выступающих за границей или в ведущих местных командах, они занимают последнее место в своей группе. А мы находимся на второй строчке, хотя рассчитывать у нас особо не на кого. Есть реальные проблемы с центральными защитниками — Дмитрия Баринова ставят в центральную тройку не от хорошей жизни. Продвижение мяча тоже ограничено: у Георгия Джикии оно получше, но тоже далеко не на высоком европейском уровне.

— Значит, команду не стоит строго судить за минимальную победу над финнами?

— Мне этот матч тоже не понравился, но главное, что есть результат, которого мы добились, пусть отчасти и благодаря везению. Пропустили гол, который был отменён только благодаря системе VAR. Вопросы возникли по тому, как наши футболисты вошли в игру, почему Далер Кузяев не шёл к поперечному мячу в начале встречи. Но сумели выиграть, тактически правильно использовав момент с голом и более или менее лишили финнов шансов на победу.

— Стоит ли Черчесову вносить кардинальные коррективы в состав перед матчем с Данией?

— Не знаю. Дания, в отличие от финнов, играет двумя защитниками. По моему мнению, возможно, стоит поменять местами Магомеда Оздоева и Романа Зобнина. В любом случае, тренеру виднее. Его обвиняют в том, что он не может аргументировать свои решения, а лишь ссылается на своё собственное видение состава. И это совершенного нормально, ведь он лучше всех понимает состояние и функционал подопечных.

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— Есть ли у сборной России зависимость от Артёма Дзюбы?

— Я бы по-другому задал этот вопрос. К 20-й минуте матча с Бельгией Дзюба сам стал заложником ситуации, так как все передачи шли на него. Разумеется он перегрузился, ему стало тяжело. Это не Ромелу Лукаку, который может выдерживать огромные нагрузки. А у его партнёров уже есть определённый паттерн, они продолжают на него пасовать, и вот мы видим, как Артём перестаёт успевать в нужные точки. Но это не его вина. Думаю, он всё равно должен начинать в стартовом составе, а тренерскому штабу необходимо решить, как под него подстраивать других игроков и создавать ситуации, чтобы нападающему было комфортно играть.

— Может быть, стоит обойтись без него и рискнуть выпустить Алексея Миранчука в роли нападающего, как это делал Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте»?

— Во-первых, у нас не такая циркуляция мяча, чтобы играть без нападающих. Во-вторых, Миранчук пока так и не стал игроком основы в «Аталанте».

— Не кажется ли вам, что Миранчука вообще не понимают в сборной России?

— Миранчук забил мяч в игре с финнами и в целом во втором тайме, действовал неплохо, когда оказался вверху ромба. Но в целом он не подходит этой сборной по стилю. Это как поставить Неймара в «Атлетико» — ничего хорошего не выйдет. Я сам не фанат Алексея, но при этом понимаю, что его уровень игры один из самых высоких среди россиян. Люди требуют приглашать в сборную только лучших. Но это так не работает. Он не может полноценно подстроиться к этой системе, а у команды есть ограничения. Ещё до Евро я ставил Бельгию на первое место, Данию — на второе, Россию — на третье. И пока мой прогноз сбывается, хотя буду рад если ошибусь с нашей командой.

Новости smi2.ru
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