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17 июня
Победа над Данией или успехи Бельгии: что нужно сборной России для выхода из группы на Евро-2020
Сборной России по футболу для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата Европы нужно обыграть Данию в третьем туре группового этапа. В случае ничейного результата подопечные Станислава Черчесова тоже сохраняют высокие шансы на продолжение борьбы, но должны рассчитывать на то, что Бельгия отнимет очки у Финляндии. Однако даже если россияне проиграют, всё равно останется теоретическая возможность пройти в 1/8 финала с третьего места в своём квартете.
Победа над Данией или успехи Бельгии: что нужно сборной России для выхода из группы на Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
Победа над Данией или успехи Бельгии: что нужно сборной России для выхода из группы на Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
Сборной России по футболу для гарантированного выхода в плей-офф чемпионата Европы нужно обыграть Данию в третьем туре группового этапа. В случае ничейного результата подопечные Станислава Черчесова тоже сохраняют высокие шансы на продолжение борьбы, но должны рассчитывать на то, что Бельгия отнимет очки у Финляндии. Однако даже если россияне проиграют, всё равно останется теоретическая возможность пройти в 1/8 финала с третьего места в своём квартете.

Групповой этап на чемпионате Европы по футболу ещё далёк от завершения, но у его участников уже вырисовываются перспективы в борьбе за плей-офф. В наиболее интересной для российских болельщиков группе B состоялись четыре матча из шести, и дальнейшие расклады для участников этого квартета стали уже достаточно определёнными.

Одна путёвка в 1/8 финала уже разыграна. В четверг сборная Бельгии одолела Данию и набрала в сумме шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса уже точно не опустятся ниже датчан и россиян — первые просто не смогут догнать их, а вторые при любом раскладе окажутся ниже в турнирной таблице из-за поражения в очном матче. Бельгия обеспечила себе как минимум вторую строчку и может теоретически пропустить вперёд только Финляндию.

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Сборная России по итогам двух матчей заработала три очка и пока что располагается на второй позиции, не имея шансов забраться выше. У подопечных Станислава Черчесова есть несколько способов, как удержаться на текущей позиции и добыть прямую путёвку в плей-офф. Самый очевидный — это одержать победу в Копенгагене и добавить в свою копилку ещё три балла. Шесть очков — это практически гарантия выхода в 1/8 финала со второго места.

Но существует небольшая вероятность того, что Россия даже в случае победы над Данией окажется на третьем месте. Для этого Финляндия должна обыграть Бельгию в Санкт-Петербурге, причём обязательно с разницей как минимум в три гола. При совпадении всех этих условий придётся разбивать три команды, набравшие шесть очков, и на первом месте окажутся финны за счёт большей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее процедура будет применена заново для Бельгии и России, и подопечные Черчесова окажутся в проигрыше, так как потерпели поражение в очной встрече.

Такой маловероятный, но всё же возможный вариант не должен пугать российских болельщиков. Если сборная наберёт шесть очков и окажется третьей, то всё равно пробьётся в плей-офф. Дело в том, что как минимум в группах A и E третья команда в турнирной таблице будет иметь меньше баллов из-за того, что там была зафиксирована одна ничья. При сравнении претендентов на плей-офф из всех групп Россия точно окажется в первой четвёрке.

Таким образом, победа над Данией гарантирует попадание в топ-16 на Евро-2020. Но добиться этого можно и ничьей. Правда, для этого уже придётся надеяться на определённый результат в матче Финляндии и Бельгии. Команду Черчесова устроит потеря очков со стороны финнов, то есть либо их поражение, либо ничья. В противном случае сборная России с четырьмя очками откатится на третье место.

Это тоже ещё не будет означать конец выступлению на турнире. Пока что рано говорить, хватит ли такого запаса, чтобы комфортно себя чувствовать в сравнении с другими командами, занявшими третью позицию в группах. Может так получиться, что три из них будут иметь шесть очков, а ещё одна наберёт четыре, но обойдёт Россию за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Но исторический опыт показывает, что это необязательно. Что на Евро-2016, что на чемпионате мира 1994 года, который проходил в таком же формате, четырёх баллов оказывалось достаточно, чтобы продолжать борьбу.

Последний вариант, который может произойти в матче России и Дании, — это поражение гостей. Удивительно, но и он не ставит крест на подопечных Черчесова. Три очка тоже позволяют пробиться в плей-офф, пускай для этого придётся соблюсти ещё ряд условий, на которые россияне повлиять никак не смогут.

Главное из них — Бельгия не должна потерять очки в матче с Финляндией. В противном случае эти две команды обойдут Россию вместе с Данией, которая будет впереди за счёт личной встречи. Если же россияне, датчане и финны закончат групповой этап с тремя очками, то их снова придётся разбивать с помощью дополнительных критериев.

Тут уже всё будет зависеть от того, с каким счётом проиграет Россия. Если это будет 0:1, то между собой все три команды окажутся абсолютно равными. Для их разбивки придётся учитывать матчи с Бельгией, и тогда для команды Черчесова всё может закончиться весьма плохо, так как три пропущенных мяча в первой игре станут тяжёлой обузой.

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А вот любой другой счёт будет россиянам на руку. Если разница забитых и пропущенных мячей в матче с Данией составит один мяч, то Финляндия отправится на четвёртое место, а россияне окажутся третьими из-за результата личной встречи с датчанами. Если разрыв в счёте окажется больше, то тогда Дания отправится на второе место, а Россия возьмёт верх над Финляндией в споре за третье благодаря победе во втором туре. То есть итог будет одинаковым: подопечные Черчесова точно будут третьими, если проиграют не со счётом 0:1.

Но тогда вести спор с командами из других групп будет сложнее. Трёх очков для выхода в плей-офф с третьего места может уже не хватить. Это хорошо известно Турции и Албании, которые остались за бортом 1/8 финала в 2016 году, и самим россиянам, которые при таких же обстоятельствах не вышли из группы на ЧМ-1994.

Если сборная России выйдет в плей-офф со второго места в своём квартете, то из Копенгагена отправится в Амстердам, где сыграет со вторым местом группы A. Это могут быть Италия, Уэльс или Швейцария. Победа в этом матче выведет подопечных Черчесова в четвертьфинал, который пройдёт в Баку.

Если третьей позиции окажется достаточно, чтобы пробиться в 1/8 финала, то россияне начнут турнир на выбывание встречей с лучшей командой групп E или F. Последний вариант интересен тем, что в случае победы национальная команда вернётся в Санкт-Петербург на четвертьфинальную игру.

Новости smi2.ru
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