Бельгия победила Данию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.

За сборную Дании уже на второй минуте с передачи Пьера-Эмиля Хёйбьерга отличился Юссуф Поульсен.

Победу сборной Бельгии принесли голы Торгана Азара, забившего на 54-й минуте с передачи Кевина де Брёйне, и самого де Брёйне, отличившегося после ассиста Эдена Азара на 70-й минуте.

Таким образом, бельгийская команда обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020, одержав две победы в двух матчах турнира.

В заключительном, третьем туре группового этапа Бельгия сыграет с Финляндией, а Дания — с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина одержала победу над Северной Македонией на Евро-2020.