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16 июня
Первая победа на Евро за девять лет: как сейвы Сафонова и гол Миранчука помогли России обыграть Финляндию
Сборная России с минимальным счётом одолела Финляндию в рамках группового этапа Евро-2020. Эта победа стала для отечественной команды первой за девять лет в финальной стадии континентальных первенств. Единственный мяч незадолго до перерыва забил Алексей Миранчук. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, проводивший дебютную встречу в основе сборной, сохранил свои ворота в неприкосновенности. Единственной ложкой дёгтя для россиян стала травма спины, полученная защитником Марио Фернандесом.
Первая победа на Евро за девять лет: как сейвы Сафонова и гол Миранчука помогли России обыграть Финляндию
  • Алексей Миранчук празднует забитый гол
  • Reuters
  • © Anton Vaganov
Первая победа на Евро за девять лет: как сейвы Сафонова и гол Миранчука помогли России обыграть Финляндию
  • Алексей Миранчук празднует забитый гол
  • Reuters
  • © Anton Vaganov
Сборная России с минимальным счётом одолела Финляндию в рамках группового этапа Евро-2020. Эта победа стала для отечественной команды первой за девять лет в финальной стадии континентальных первенств. Единственный мяч незадолго до перерыва забил Алексей Миранчук. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, проводивший дебютную встречу в основе сборной, сохранил свои ворота в неприкосновенности. Единственной ложкой дёгтя для россиян стала травма спины, полученная защитником Марио Фернандесом.

Матч за шесть очков

Евро-2020 начался для сборной России крайне неудачно. В первом матче в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова крупно уступили Бельгии (0:3) и опустились на последнее место в группе В. Таким образом, во встрече с Финляндией отечественной команде требовалась только победа, чтобы предельно не усложнять себе жизнь перед последним туром.

В свою очередь, игроки Суоми сотворили сенсацию, на выезде с минимальным счётом одолев Данию. Дебютанты первенств континента, которые считались аутсайдерами квартета, оказались в шаге от попадания плей-офф. Даже ничья на «Газпром Арене» с большой долей вероятности выводила их в 1/8 финала.

Однако добыть её гостям было непросто, ведь сборная России считалась явным фаворитом. На её стороне была и статистика личных встреч. До этого команды провели между собой четыре матча, и во всех сильнее оказалась отечественная дружина. В частности, в рамках отборочного этапа ЧМ-2010 подопечные Гуса Хиддинка дважды разгромили финнов со счётом 3:0.

Правда, к отчётному противостоянию россияне понесли очередную потерю. Травма Юрия Жиркова оказалась достаточно серьёзной, и ветеран сборной больше не сможет сыграть на Евро-2020. Зато Далер Кузяев, заменённый по ходу первого тайма матча с Бельгией, восстановился от повреждения головы.

А вот тренерский штаб сумел по-настоящему удивить. Перед началом противостояния с финнами болельщики гадали: продолжит ли Черчесов доверять Антону Шунину, даст ли место в стартовом составе совершившему грубую ошибку Андрею Семёнову, выпустит ли с первых минут Алексея Миранчука?..

В итоге специалист сыграл ва-банк. Впервые в карьере в основу национальной команды попал 22-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Место Семёнова занял ещё один футболист молодёжки — Игорь Дивеев. Компанию ему и Георгию Джикии в центре обороны составил Дмитрий Баринов, который отвечал за начало атак, как в матче с Болгарией. На флангах — Марио Фернандес и Кузяев, а не Вячеслав Караваев.

В опорной зоне расположились Роман Зобнин и Магомед Оздоев. Артёма Дзюбу у чужих ворот поддерживали Александр Головин и Миранчук. Черчесов не побоялся рискнуть и выпустил максимально атакующий состав.

Удачная концовка первого тайма

Однако матч начался для России с холодного душа. Уже на третьей минуте хозяева умудрились пропустить. Юкка Райтала на правом фланге перехватил неаккуратную передачу на Кузяева, протащил мяч ближе к штрафной и выполнил идеальный навес на Йоэля Похьянпало. Мяч пролетел над Дивеевым, а Баринов не успел за нападающим и проиграл ему верховое единоборство — гол. К счастью, команду спасли судьи на VAR, которые зафиксировали у Похьянпало небольшой офсайд.

Воодушевлённые россияне тут же едва не забили сами. У них прошла отличная комбинация на левом крае с проникновением в штрафную, и Оздоев получил возможность свободно нанести удар практически с линии вратарской. Но Магомед отправил мяч гораздо выше створа.

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В дальнейшем финны, как и ожидалось, действовали вторым номером, делая ставку на быстрые контратаки. Стремительные выпады раз за разом ставили в тупик отечественных защитников. Особенно часто острота возникала в зоне Баринова, который не всегда справлялся с опытным Теэму Пукки. Так, в одном из эпизодов Дивеев лишь в последний момент в подкате прервал выстрел Похьянпало из пределов штрафной. В другом моменте Сафонову пришлось играть на выходе головой.

Подопечным Черчесова же крайне непросто было взламывать насыщенную оборону соперника, которую они пытались максимально растягивать. Кузяев и Фернандес занимали высокие позиции на флангах атаки, а Головин и Миранчук заполняли полуфланги. При этом на чужую половину поля регулярно поднимались Баринов и Джикия.

А в середине тайма сборная осталась без Фернандеса. Марио после подачи Головина с левого края пытался пробить головой по воротам и крайне неудачно приземлился на спину. Врачи несколько минут оказывали футболисту помощь, но стало понятно, что травма довольно серьёзная. С поля натурализованного бразильца унесли на носилках.

Вместо него в игру вступил Караваев и тут же чуть не забил. Кузяев вырезал прострел на дальнюю штангу, и защитника «Зенита» лишь в последний момент в подкате опередил Йере Уронен. В результате Вячеслав врезался в штангу и бутсой ударил по голове оппонента. К счастью, в этом эпизоде обошлось без повреждений.

Казалось, забить России в первом тайме так и не удастся. Моменты у ворот Лукаша Градецки возникали совсем нечасто, и финны надёжно защищались. Но в добавленное время у гостей неожиданно закончились силы. Они начали оставлять свободные зоны на своей половине и совсем перестали выходить в контратаки.

И отечественный коллектив этим моментально воспользовался. На второй добавленной минуте хозяева провели образцовую атаку. Миранчук сыграл в стеночку с Дзюбой на входе в штрафную, затем уже в её площади аккуратно переложил мяч под рабочую левую ногу и закинул его в дальнюю девятку без шансов для Градецки. Подопечные Черчесова отметились важнейшим голом перед самым перерывом.

Хладнокровная игра на удержание

Казалось, во второй половине встречи воодушевлённая сборная России пойдёт добивать соперника, но вместо этого она отдала ему мяч. Финны, которые в первом тайме вовсе не атаковали позиционно, теперь не уходили с чужой половины поля. Порой у ворот Сафонова становилось по-настоящему тревожно. Например, в одном из эпизодов Пукки на левом крае штрафной обыграл Баринова и пробил в ближний угол. Молодой вратарь отечественной команды не без труда справился с угрозой.

Чтобы изменить положение дел, Черчесов решил освежить опорную зону и выпустил Рифата Жемалетдинова вместо подуставшего Оздоева. Причём полузащитник занял не привычное место «десятки», а поменял партнёра по позиции. То есть тренерский штаб не стал трогать изначальную схему.

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Данная рокировка помогла. Россиянам удалось немного отодвинуть игру от чужих ворот и даже организовать пару опасных моментов. Сам Жемалетдинов после аккуратной скидки партнёра выскочил практически один на один, но не попал низом в дальний угол. Впрочем, Градецки ситуацию контролировал. Спас финнов вратарь и в следующем эпизоде. Хозяева организовали образцовую контратаку, и Дзюба хитрой передачей с правого фланга нашёл на линии штрафной Кузяева. Далер аккуратно закрутил мяч в дальний угол, но голкипер кончиками пальцев перевёл его на угловой.

А вот у ворот Сафонова стало куда спокойнее, хотя финны пытались изменить ход игры заменами и больше владели мячом. По-настоящему тревожно болельщикам стало лишь, когда Джикия после очередного единоборства упал на газон, держась за колено. Несколько минут врачи оказывали ему помощь, но защитник «Спартака» сумел продолжить матч.

Черчесов же в концовке произвёл ещё две грамотные замены. Место Дзюбы занял Александр Соболев, Миранчука — молодой опорник Максим Мухин. Это помогло России окончательно сбить атакующий настрой оппонента. В концовке Суоми толком не сумела организовать даже финальный штурм. Напротив, хозяева в контратаках могли удвоить преимущество в счёте. Тот же Жемалетдинов получил хорошую передачу в штрафной, ушёл от защитника, но не попал в створ.

Финальный свисток арбитра зафиксировал первую победу отечественной команды на Евро за девять лет. Более того, россиянам удалось впервые с 2008-го сыграть на ноль в финальной стадии первенства континента. Пусть финны нанесли всего один удар в створ ворот молодого Сафонова, но Матвей, проводивший лишь вторую игру за сборную, огорчить себя не позволил.

Новости smi2.ru
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