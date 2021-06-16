Гол Миранчука помог России обыграть Финляндию в матче Евро-2020

Сборная России по футболу одержала победу над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.

Единственный гол в матче на счету Алексея Миранчука. Полузащитник сборной России отличился в компенсированное к первому тайму встречи время.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе. Финляндия также имеет три очка, но уступает коллективу Станислава Черчесова по дополнительным показателям.

Ранее Дмитрий Черышев заявил, что сборная России играет в очень хороший футбол.