Гол Миранчука помог России обыграть Финляндию в матче Евро-2020
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.
Единственный гол в матче на счету Алексея Миранчука. Полузащитник сборной России отличился в компенсированное к первому тайму встречи время.
Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе. Финляндия также имеет три очка, но уступает коллективу Станислава Черчесова по дополнительным показателям.
Ранее Дмитрий Черышев заявил, что сборная России играет в очень хороший футбол.