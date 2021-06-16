Гол Миранчука помог России обыграть Финляндию в матче Евро-2020

Короткая ссылка
Сборная России по футболу одержала победу над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Гол Миранчука помог России обыграть Финляндию в матче Евро-2020
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России.

Единственный гол в матче на счету Алексея Миранчука. Полузащитник сборной России отличился в компенсированное к первому тайму встречи время.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе. Финляндия также имеет три очка, но уступает коллективу Станислава Черчесова по дополнительным показателям.

Ранее Дмитрий Черышев заявил, что сборная России играет в очень хороший футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить