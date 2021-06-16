Дмитрий Черышев: сборная России играет в очень хороший футбол

«Главное — победа. Мы выигрываем, играем хорошо. С 30—35-й минуты находимся на половине поля соперника, создаём много моментов. Я думаю, во втором тайме добьёмся хорошего результата и победим в матче», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».
Он отметил, что потеря Марио Фернандеса — серьёзная проблема.
«Но команда играет в очень хороший футбол. Главное — поменьше играть около ворот соперника, а побольше бить. На самом деле играть против соперника, который всей командой обороняется, и вскрывать такую оборону очень сложно, но ребята стараются», — сказал Черышев-старший.
По итогам первого тайма счёт 1:0 в пользу сборной России.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.