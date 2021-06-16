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Время московское
матч №
июня
16
B
16:00
Санкт-Петербург
Газпром Арена
Финляндия
0
:
1
Россия
15
LIVE
Главный судья
Дэнни Маккелие (Нидерланды)
16
июня
B
Матч №1
16:00
Санкт-ПетербургГазпром Арена
0 : 1
    18:05

    Таким образом, подопечные Черчесова набирают свои первые три очка на турнире и поднимаются на второе место в турнирной таблице группы B, так как теперь россияне имеют преимущество над финнами по личным встречам. Решающая же игра в борьбе за плей-офф для национальной команды состоится 21 июня в Копенгагене c Данией. Тем не менее поздравляем сборную России с победой, а мы на этом с вами прощаемся, до скорых встреч!

    18:03

    Отметим, что Россия провела свой первый сухой матча на чемпионате Европы с 2008 года. Кроме того, Сафонов отыграл на ноль в своём дебютном официальном матче за команду.

    17:59

    Финальный свисток! Россия обыгрывает Финляндию со счётом 1:0! Единственный мяч забил Алексей Миранчук! Наконец-то показал свои сильные стороны в матче за национальную команду полузащитник «Аталанты» и подарил сборной шансы на выход в плей-офф. Россияне в целом были лучше соперника сегодня, хотя и нельзя сказать, что эта победа была добыта без особых усилий. (90+7')

    17:57

    Теперь и Баринов оказался на газоне после удара по лицу от Араюури. Часто достаётся игрокам обеих команд в концовке игры. Наверняка россияне и по этой причине уже хотят, чтобы игра поскорее закончилась. (90+6')

    17:54

    Опасный момент возник у Жемалетдинова, и чудом просто не попал в ворота Рифат! Соболев отдал точный пас в штрафную соперника, а хавбек «Локомотива» убрал под правую и пробил выше! (90+3')

    17:52

    Пять минут добавил арбитр к основному времени матча. Вполне справедливо со всеми заменами и остановками. (90+1')

    17:51

    «Горчичник» получает О'Шонесси в составе финской команды. Грубо он сыграл против Соболева. У Александра даже пошла кровь из носа. Врачи быстро оказали ему помощь. (90')

    17:50

    Третья жёлтая карточка у сборной России. Джикия грубо сыграл с соперником. Неприятный штрафной был назначен у ворот фактических хозяев поля. Мяч после подачи пометался по штрафной, но не получился удар головой у финского игрока. Над перекладиной мяч пролетел. (88')

    17:48

    В очередной раз подачу с фланга мы увидели со стороны российской команды. В итоге Караваев скинул мяч Зобнину, но Роман слишком выше цели пробил. (87')

    17:45

    Двойная замена теперь и у российской команды! Соболев выходит вместо Дзюбы. Отдал капитанскую повязку Джикии Артём. Мухин также вступил в игру вместо Миранчука. Овациями проводили автора гола болельщики. (85')

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