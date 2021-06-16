Таким образом, подопечные Черчесова набирают свои первые три очка на турнире и поднимаются на второе место в турнирной таблице группы B, так как теперь россияне имеют преимущество над финнами по личным встречам. Решающая же игра в борьбе за плей-офф для национальной команды состоится 21 июня в Копенгагене c Данией. Тем не менее поздравляем сборную России с победой, а мы на этом с вами прощаемся, до скорых встреч!
Время московское
матч №
июня
16
B
0:
1
15
LIVE
Главный судья
Дэнни Маккелие (Нидерланды)
16
июня
B
Матч №1
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