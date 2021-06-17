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17 июня
«1:0 — нормальный результат для России»: Гусев о победе над Финляндией, коррективах Черчесова и возрасте Сафонова
Желание сборной России добиться успеха в матче группового этапа Евро-2020 с Финляндией было заметно невооружённым взглядом. Об этом в интервью RT заявил тренер Ролан Гусев. Специалист похвалил Станислава Черчесова за изменения в стартовом составе, призвал не считать Матвея Сафонова молодым вратарём и затруднился ответить, как завершится игра с Данией.
«1:0 — нормальный результат для России»: Гусев о победе над Финляндией, коррективах Черчесова и возрасте Сафонова
  • РИА Новости
«1:0 — нормальный результат для России»: Гусев о победе над Финляндией, коррективах Черчесова и возрасте Сафонова
  • РИА Новости
Желание сборной России добиться успеха в матче группового этапа Евро-2020 с Финляндией было заметно невооружённым взглядом. Об этом в интервью RT заявил тренер Ролан Гусев. Специалист похвалил Станислава Черчесова за изменения в стартовом составе, призвал не считать Матвея Сафонова молодым вратарём и затруднился ответить, как завершится игра с Данией.

Победа России над Финляндией дала повод для оптимизма или радоваться рано, поскольку соперник был не самого высокого уровня?

— Послушайте, кажется, все уже давно поняли: на этом чемпионате Европы слабых команд просто нет. Сборная России же сделала ровно то, что и должна была сделать в данной ситуации. Да, преимущество в счёте минимальное, но финны — непростой соперник. Неслучайно они в первом туре обыграли Данию, хотя и нанесли при этом всего один удар в створ ворот. Самое главное — подопечные Станислава Черчесова набрали три очка. Их желание добиться успеха было заметно невооружённым глазом, и ребята просто решили стоящую перед ними задачу.

— Черчесов в матче с Финляндией пошёл сразу на несколько перестановок, в частности лишились места в основе Андрей Семёнов и Антон Шунин. Для вас это стало сюрпризом?

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— Меня это нисколько не удивило. Считаю, тренер сделал очень правильные ходы. Все изменения в стартовом составе читались и оказались понятны. Для меня данные рокировки были прогнозируемы. То, что Черчесов готов на подобные ходы, — хороший знак. Это говорит о том, что его команда — живой организм, а сам он — мобильный специалист. Да, некоторые называют его диктатором, но результат свидетельствует о том, что Станислав Саламович всё прекрасно чувствует и понимает.

— Существует мнение, что вратаря во время крупных турниров можно менять только в случае травм. В этом плане появление в основе Матвея Сафонова удивило?

— На мой взгляд, он и Шунин на данный момент — голкиперы плюс-минус одного уровня. Но их нельзя сравнивать с Игорем Акинфеевым. Черчесов сам был вратарём и лучше всех разбирается в этой теме. Мне же некорректно рассуждать. Могу лишь сказать, что Сафонов сыграл абсолютно спокойно. В его действиях чувствовалась уверенность в себе.

— При этом многие перед началом турнира называли его молодым и недостаточно опытным вратарём…

— Ребята, ну о чём вы говорите? Акинфеев в 16 дебютировал в чемпионате России и в первом же матче отбил пенальти в Самаре. А в 17 поехал вместе со сборной в Уэльс на стыковую встречу за право попасть на Евро-2004. Сафонову — 22. Шунину — 34. Но я считаю, что Матвею по силам стать основным вратарём сборной на долгосрочной основе.

— В матче с дебютантами Евро подопечные Черчесова традиционно делали ставку на забросы в направлении Артёма Дзюбы, однако, помимо этого, также пытались разыгрывать интересные комбинации низом возле чужой штрафной. Команда обретает новое лицо?

— Люди, работающие в тренерском штабе, прекрасно понимают, что соперники на нас смотрят и изучают. Поэтому было бы крайне глупо постоянно делать одно и то же, например грузить мяч вперёд на высокого Дзюбу. Это прогнозируемо абсолютно для всех. Конечно, какие-то изменения были необходимы. И в Санкт-Петербурге мы их увидели. Россия показала, что на сегодняшний день в состоянии обыграть Финляндию.

— Не кажется ли вам, что сборной, в принципе, комфортнее действовать на контратаках, чем самой взламывать эшелоннированную оборону соперника?

— В современном футболе вообще сложно вскрыть любую насыщенную оборону. Но Станислав Саламович вместе со своим штабом принял максимально правильные решения по составу и выбрал на 100% подходящую тактическую расстановку. В итоге мы всё увидели сами. По-другому сыграть с финнами было нельзя. Очевидно, что самим садиться в оборону — не вариант. Попытались бы взять нахрапом — получили бы ответку в контратаке. Да, разгрома команда не добилась, но счёт на табло. 1:0 — нормальный результат. Повторюсь, сборная России сделала то, что и должна была.

— Получается, отечественный коллектив на Евро-2020 проявляет тактическую гибкость?

— Полностью соглашусь с вами. С Бельгией команда играла по одной схеме, в перерыве того неудачно сложившегося матча перешла на другую, а с финнами действовала по третьей. В итоге всё сработало, и мы добились нужного нам результата.

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— Большую часть второго тайма подопечные Черчесова вынуждены были провести на своей половине. Можно сказать, что их прижал к воротам соперник, или просто грамотно сыграли по счёту?

— Скорее течение матча подсказывало ребятам такие действия. Иногда они сами по ситуации меняют ход встречи. Всё равно ведь творцы на поле — футболисты, и только они чувствуют, в какой момент нужно отсидеться в обороне, а в какой — пойти вперёд. Скажу вам только одно: когда я сидел и смотрел игру, у меня не было ни малейших сомнений, что сборная доведёт дело до победы. Ни малейших. Как только Алексей Миранчук поразил чужие ворота, понял: три очка не упустим. За вторым таймом наблюдал, будучи уже абсолютно спокойным.

— А игра сборной в обороне спокойствию способствовала? В первом тайме защитники с трудом сдерживали контратаки соперника.

— Поймите одну простую вещь: невозможно себе представить, чтобы сборная, которая приехала на чемпионат Европы, не создала ни одного момента. Такого не бывает. Но, повторюсь, у меня не возникало ощущения, что можем пропустить. Напротив — понимал, что всё сложится хорошо.

— После этого успеха всех волнует вопрос, сумеет ли команда прибавить и победить Данию...

— Конечно, очень сложно предсказывать, что произойдёт в понедельник. Однозначно можно сказать только одно: в Копенгагене придётся сложнее. Тренерскому штабу в преддверии решающей встречи предстоит поломать голову над планом игры. Но думаю, что на сегодняшний день сборная России точно не слабее Дании.

Новости smi2.ru
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