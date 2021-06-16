Черчесов прокомментировал выход Сафонова в стартовом составе сборной России

«Мы смотрим на состояние футболистов, кто какую роль может выполнить. Нам надо было чаще подключаться, выжимать. Мы видим, что Оздоев в хорошем физическом состоянии. Посчитали, что Зобнин будет полезнее в центре.

Что касается вратарской позиции. Мы играем на Евро. Я же не с улицы вратаря брал. Он имеет право играть в сборной. Мы сморим внимательно на футболистов и принимаем решения», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной России.

Ранее Черчесов заявил, что очень доволен прогрессом Миранчука.