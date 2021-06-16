Черчесов: мы очень довольны прогрессом Миранчука

«Изначально я сказал ему, что приветствую его переход в «Аталанту». Это большой шаг. Как для футболиста и, подчеркну, как личности. Ему надо было развиваться и выходить из зоны комфорта, как он был в «Локомотиве». Сейчас он в «Аталанте» и должен доказывать свою профпригодность в одной из лучших команд мира. Выходя на 10—15 минут. Мы очень довольны, как он прогрессирует. Но мы не форсируем события, не давим на игроков. Надеемся, что в следующем сезоне он будет выходить на лидирующие роли, играть больше», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Миранчук стал автором единственного мяча сборной России в матче с Финляндией.

Российский полузащитник выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, куда он перешёл из московского «Локомотива».

Ранее Миранчук был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Финляндия — Россия.