Миранчук был заменён на Соболева на 62-й минуте матча с Данией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук был заменён на 62-й минуте в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук был заменён на 62-й минуте в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы.