Миранчук был заменён на Соболева на 62-й минуте матча с Данией

Вместо него на поле появился Александр Соболев.
Матч сборных России и Дании проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Дания забила второй мяч в ворота России в матче Евро-2020.
Вместо него на поле появился Александр Соболев.
Матч сборных России и Дании проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Дания забила второй мяч в ворота России в матче Евро-2020.
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