Провальная концовка и последнее место в группе: Россия проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020

Сборная России в последнем туре группового этапа Евро-2020 потерпела крупное поражение от Дании и завершила своё выступление на турнире. В первом тайме счёт красивым дальним ударом открыл Миккель Дамсгор. Сразу после перерыва грубую ошибку допустил Роман Зобнин, отдавший Юссуфу Поульсену передачу на пустые ворота. Сократить отставание с пенальти удалось Артёму Дзюбе. Однако соперник в концовке забил два мяча за четыре минуты и добыл прямую путёвку в плей-офф.

Сборная России в последнем туре группового этапа Евро-2020 потерпела крупное поражение от Дании и завершила своё выступление на турнире. В первом тайме счёт красивым дальним ударом открыл Миккель Дамсгор. Сразу после перерыва грубую ошибку допустил Роман Зобнин, отдавший Юссуфу Поульсену передачу на пустые ворота. Сократить отставание с пенальти удалось Артёму Дзюбе. Однако соперник в концовке забил два мяча за четыре минуты и добыл прямую путёвку в плей-офф.

Россия не в роли фаворита

К решающему матчу с Данией сборная России подошла едва ли не в роли андердога. С одной стороны, соперник проиграл оба первых матча группового этапа и, в том числе, сенсационно уступил дома Финляндии с минимальным счётом. С другой, продемонстрировал по-настоящему яркую игру во встрече с Бельгией и едва не отобрал у действующих бронзовых призёров чемпионата мира очки.

Подопечные Станислава Черчесова, в отличие от оппонента, смогли набрать три балла в противостоянии с Финляндией и на стадионе «Паркен» в Копенгагене имели возможность сделать ставку на ничейный результат, который даже в случае победы Финляндии над Бельгией практически гарантировал выход в плей-офф с третьего места в группе.

Зато датчане могли рассчитывать на поддержку тысяч собственных болельщиков, тогда как отечественных любителей футбола в страну не пустили. Да и сами подопечные Каспера Юльманна в преддверии ключевого матча не выказывали перед соперником особого пиетета. Например, форвард Юссуф Поульсен прямо заявил, что «если не обыгрываешь такого оппонента, то не заслуживаешь выхода в плей-офф».

Но и у россиян был повод для оптимизма, ведь последние матчи группового этапа Евро команда, как правило, проводила успешно. В 1996-м подопечные Олега Романцева в зрелищном поединке разошлись миром с будущими вице-чемпионами турнира чехами — 3:3. В 2004-м обыграли греков (2:1), которые в итоге завоевали золото, а в 2008-м не оставили шансов шведам (2:0) и добрались до бронзовых медалей. А вот в 2012-м и 2016-м последовали болезненные неудачи в матчах с Грецией (0:1) и Уэльсом (0:3) соответственно.

Подняла настроение болельщикам и новость о возвращении в общую группу Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец в матче с Финляндией неудачно приземлился на газон, и врачи даже подозревали у него перелом грудного отдела позвоночника. К счастью, футболист отделался ушибом.

Также, наконец, вернулся в строй Фёдор Кудряшов. В тройке центральных защитников он составил компанию Георгию Джикии и Игорю Дивееву. В остальном тренерский штаб по сравнению с матчем с финнами обошёлся без замен. Место в воротах занял Матвей Сафонов, по краям обороны расположились Далер Кузяев и Фернандес. В опорной зоне — Роман Зобнин и Магомед Оздоев. А Артёма Дзюбу в атаке поддерживали Алексей Миранчук и Александр Головин.

Необязательный гол Дамсгора

Памятуя о матче с Бельгией, казалось, датчане с первых минут включат высокие скорости и попытаются поставить россиян в тупик. И хозяева действительно забрали мяч под свой контроль. Но подопечные Черчесова и не возражали против этого. Они оборонялись всей командой, стараясь не оставлять пространства между линиями. Фактически команда играла по схеме 5-4-1.

Быстро стало очевидно, что тактика соперника поставила «Алую гвардию» в тупик. Коллектив вёл своё наступление вдали от чужой штрафной, а навесы с флангов легко прерывали мощные центральные защитники. Чаще всего Дания атаковала правым краем, где действовал уже упомянутый Поульсен, но Юссуф был не слишком заметен.

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Отечественные футболисты же постепенно начали играть смелее и подниматься выше, к чему их активно призывал Черчесов. Дзюба, Головин и Миранчук прессинговали оппонентов, в том числе вратаря Каспера Шмейхеля. Позже их стали поддерживать Кузяев и Фернандес.

Отрадно, что пару раз здорово на перехвате сыграл Миранчук, которого принято критиковать за недоработки при оборонительной фазе. Так, именно после его отбора в центре поля Головин ворвался в чужую штрафную и пробил низом. К сожалению, мяч полетел прямо в ноги Шмейхелю.

Постепенно становилось всё более очевидным, что подопечные Юльманна просто не знают, как взламывать насыщенную оборону соперника. Да и россияне всё активнее прессинговали оппонента. Великолепно вёл борьбу на втором этаже Дзюба, который в целом ряде эпизодов выполнял аккуратные скидки на партнёров. Датчане же в растерянности порой просто выносили мяч вперёд.

Тем нелогичнее и обиднее оказался абсолютно не вытекающий из логики игры гол хозяев. Коллектив Черчесова ближе к перерыву взял небольшую паузу и вновь прижался к воротам. «Алая гвардия» этим мгновенно воспользовалась. Миккель Дамсгор из-за пределов штрафной красиво закрутил мяч в ближний угол, а Сафонов даже не среагировал на удар.

На некоторое время россияне «поплыли», но, к счастью, больше в первом тайме не пропустили. Однако теперь команде необходимо было забивать.

Грубая ошибка Зобнина

Второй тайм начался для отечественной команды с жёсткого столкновения Кудряшова с Пьером-Эмилем Хёйбьергом. К счастью, защитник смог продолжить игру. Россияне же попытались забрать мяч под свой контроль. Однако идеи в атаке подопечным Черчесова по-прежнему не хватало. Всё сводилось к забросам на Дзюбу, который во втором тайме смотрелся куда тяжелее, и скидкам на партнёров.

А по истечении часа игры положение гостей стало ещё более тяжёлым. Вдвойне обидно, что результативную ошибку допустил опытный футболист, от которого этого ждали меньше всего — Зобнин. Полузащитник «Спартака» под лёгким прессингом со стороны соперника покатил мяч назад Сафонову, но не увидел, что наперерез тому бежит Поульсен. В результате получилась идеальная голевая передача, и датчане увеличили преимущество в счёте.

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Черчесов сразу пошёл ва-банк и произвёл двойную замену. Александр Соболев занял место Миранчука, а Рифат Жемадетдинов — Оздоева. Таким образом, сборная перешла на схему с двумя высокими нападающими и четырьмя защитниками. Позже в игру вступили также Вячеслав Караваев и Максим Мухин, а отдыхать отправились Кудряшов и Кузяев.

И перестановки, наконец, дали свои плоды. За 20 минут до финального свистка у россиян прошла хорошая атака через левый фланг с проникновением в чужую штрафную. Соболев же упал в борьбе с Янником Вестергором. Судья Клеман Тюрпен моментально указал на одиннадцатиметровую отметку. Исполнять пенальти, как и предполагалось, отправился Дзюба. Капитана не смутил свист заполненного стадиона, и он уверенно пробил по центру. Таким образом, Артём отметился 30-м голом в составе национальной команды и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Александром Кержаковым.

Казалось, россияне после произошедшего снова вернулись в игру, ведь теперь им было необходимо забить всего один мяч. И подопечные Черчесова, действительно, пошли вперёд, но дивидендов из этого не извлекли. Напротив, датчане раз за разом пользовались пустотами на чужой половине и организовывали опасные контратаки. В паре эпизодов Дивеев возле собственной штрафной опасно сфолил на Мартине Брэйтуэйте и получил жёлтую карточку. В этот момент на первый план вышел Сафонов, который совершил один за другим несколько сейвов.

Но, к сожалению, в итоге оказался бессилен и он. За четыре минуты датчане забили два мяча. Сначала Андреас Кристенсен нанёс сумасшедший по силе удар из-за пределов штрафной, а затем Йоаким Мехле точно пробив в ближний угол. Так, сборная Дании одержала крупную победу и в последний момент поднялась на второе место в группе В. Россияне же финишировали последними и завершили свой путь на турнире. Подопечные Черчесова провели качественный первый тайм, но пропустили необязательный мяч, а после перерыва оказались не в состоянии на равных соперничать с оппонентом.