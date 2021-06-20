Поульсен: если не побеждаешь Россию, значит, не заслуживаешь игры в плей-офф

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

«Ожидаю победы. Это единственное, что сборной Дании нужно сейчас. Мы будем упорно работать, и я абсолютно уверен, что если Дания сыграет так, как с Бельгией, то победит сборную России», — цитирует Поульсена sport.tv2.dk.

По мнению полузащитника, сборной Дании по силам победить команду России.

«Если не побеждаешь Россию, значит, не заслуживаешь игры в плей-офф. Дания находится в такой позиции, где всё ещё может случиться. Нам просто нужно выйти на поле и сделать свою работу», — сказал он.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Юльманн заявил, что ожидает тяжёлую битву в матче с Россией на Евро-2020.