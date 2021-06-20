Тренер сборной Дании ожидает тяжёлую битву в матче с Россией на Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

«Сборная России тоже кое-что умеет. Россияне действительно знают, как играть в футбол. У них есть Артём Дзюба, Александр Головин и другие хорошие игроки. Ожидаю сложной игры. Россия не будет просто стоять и ждать. Они обладают определёнными навыками, которые могут им помочь в предстоящей встрече», — цитирует Юльманна BT.

Тренер рад, что встреча пройдёт не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене.

«Сборной России нужна ничья. Это будет тяжёлая битва. Я устал говорить, что Дания хорошо играет, а потом уступает. Теперь нужно выйти и победить. К этому мы и стремимся», — сказал он.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Сёмин объяснил, за счёт чего Россия может не проиграть Дании на Евро-2020.