Сёмин объяснил, за счёт чего Россия может не проиграть Дании на Евро-2020

«Когда Россия или ранее СССР конкурировал с топ-командами, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши футболисты больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам Данию можно превзойти, а вот по другим у России козырей нет. Индивидуально датские игроки значительно сильнее», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

По мнению Сёмина, основу тренеры выставят такую же, какая играла с Финляндией.

«Обычно тренеры, если и меняют выигрышный состав, то минимально. Наконец-то себя проявил Алексей Миранчук. Их связка с Александром Головиным внесла хорошую струю в игру сборной России. Считаю, что Миранчук и Головин должны быть лидерами в сборной», — сказал он.

Также тренер высказался о том, что сборную России устраивает ничья во встрече с командой Дании.

«Это плюс, потому что хотя бы есть второй вариант. Два из трёх возможных исходов — наши. Другое дело, как ты это будешь воспринимать. Если станешь играть, лишь бы не пропустить, обязательно пропустишь и уступишь», — сказал Сёмин.

Он ответил, какую тактику изберёт тренерский штаб сборной России в предстоящей игре.

«Думаю, тренеры сборной России разберутся. Они, в отличие от нас, видят на тренировках состояние футболистов. Можно придумать великолепную тактику, дать установку, но если они не соответствуют кондициям игроков — без толку. Футболисты должны, во-первых, гореть, во-вторых, быть готовы функционально. Без этого даже самая умная тактика не сработает», — сказал тренер.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Дании. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020.