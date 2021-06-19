Гол Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список номинантов на награду за лучший гол второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список номинантов на награду за лучший гол второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает пресс-служба УЕФА на звание лучшего во втором туре претендуют голы; полузащитника сборной Бельгии Кевин Де Брёйне в матче с Данией; нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с игре с Германией; первый мяч полузащитника сборной Италии Мануэль Локателли во встрече со Швейцарией; победный гол хавбека сборной России Алексея Миранчука в матче с Финляндией.

Best goal from Round 2? 🧐



🇧🇪 De Bruyne vs Denmark

🇵🇹 Ronaldo vs Germany

🇮🇹 Locatelli vs Switzerland (first goal)

🇷🇺 Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Матчи второго тура групповой стадии Евро-2020 прошли с 16 по 19 июня. Игры заключительного, третьего тура состоятся с 20 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обратился к болельщикам после поражения Португалии от Германии.