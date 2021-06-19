Гол Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Как сообщает пресс-служба УЕФА на звание лучшего во втором туре претендуют голы; полузащитника сборной Бельгии Кевин Де Брёйне в матче с Данией; нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с игре с Германией; первый мяч полузащитника сборной Италии Мануэль Локателли во встрече со Швейцарией; победный гол хавбека сборной России Алексея Миранчука в матче с Финляндией.
Best goal from Round 2? 🧐— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🇧🇪 De Bruyne vs Denmark
🇵🇹 Ronaldo vs Germany
🇮🇹 Locatelli vs Switzerland (first goal)
🇷🇺 Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020
Матчи второго тура групповой стадии Евро-2020 прошли с 16 по 19 июня. Игры заключительного, третьего тура состоятся с 20 по 23 июня.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обратился к болельщикам после поражения Португалии от Германии.