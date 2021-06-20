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21 июня
Состояние Фернандеса, мнение Юльманна и отсутствие болельщиков: о чём говорили Черчесов и Головин перед матчем с Данией
Вопрос участия Марио Фернандеса в заключительном матче с Данией группового этапа чемпионата Европы по футболу пока не решён. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Специалист также рассказал, как отнёсся к словам наставника соперника Каспера Юльманна о том, что сборную России недооценивают в Европе, и выразил сожаление, что отечественные болельщики не смогут присутствовать на стадионе в Копенгагене. При этом Александр Головин высказался об уровне соперника и заверил, что он вместе с партнёрами ответственно подходят к грядущему противостоянию.
Состояние Фернандеса, мнение Юльманна и отсутствие болельщиков: о чём говорили Черчесов и Головин перед матчем с Данией
  • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
  • Twitter
  • © Официальный Twitter-аккаунт сборной России по футболу
Состояние Фернандеса, мнение Юльманна и отсутствие болельщиков: о чём говорили Черчесов и Головин перед матчем с Данией
  • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
  • Twitter
  • © Официальный Twitter-аккаунт сборной России по футболу
Вопрос участия Марио Фернандеса в заключительном матче с Данией группового этапа чемпионата Европы по футболу пока не решён. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Специалист также рассказал, как отнёсся к словам наставника соперника Каспера Юльманна о том, что сборную России недооценивают в Европе, и выразил сожаление, что отечественные болельщики не смогут присутствовать на стадионе в Копенгагене. При этом Александр Головин высказался об уровне соперника и заверил, что он вместе с партнёрами ответственно подходят к грядущему противостоянию.

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске перед вылетом в Копенгаген, где 21 июня ей предстоит сыграть с Данией. Главной новостью дня стало возвращение в общую группу Марио Фернандеса, получившего повреждение спины во встрече с Финляндией. Как сообщили в пресс-службе национальной команды, защитник ЦСКА провёл занятие наравне с остальными, что дало повод надеяться на его участие в заключительном матче группового этапа Евро-2020.  

Ещё одной позитивной новостью стало отсутствие заболевших коронавирусом в стане сборной России. За сутки до вылета в Копенгаген футболисты, персонал и тренерский штаб прошли тестирование. Вечером стало известно, что все результаты оказались отрицательными.

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Из Новогорска сборная отправилась в аэропорт. Изначально планировалось, что россияне прибудет в Данию в субботу, однако впоследствии было принято решение перенести вылет на один день вперёд, чтобы обеспечить подопечным более комфортные условия подготовки. Соответствующие изменения в плане были согласованы с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уже в Копенгагене сборная России провела официальную пресс-конференцию перед противостоянием с Данией. Отвечать на вопросы журналистов были готовы главный тренер Станислав Черчесов и полузащитник «Монако» Александр Головин, но в полной мере осуществить это не удалось из-за проблем со звуком. На протяжении большей части сеанса связи те или иные представители СМИ сталкивались с тем, что специалист и футболист не слышали поступающих им вопросов. И это особенно удивительно, ведь на состоявшемся днём аналогичном мероприятии с участием наставника хозяев Каспера Юльманна, а также его подопечных Каспера Шмейхеля и Симона Кьера подобных сложностей не возникло.

Полностью устранить неполадки удалось лишь спустя десять минут после начала пресс-конференции. Черчесов и Головин явно были недовольны этим обстоятельством, но всё равно ответили на все поступившие им вопросы. Первый из них по традиции касался подготовки к встрече с Данией.

«Провели восстановление в плановом режиме. Кто не играл в предыдущем матче — тренировался. Это обычная практика. Разобрали и свою игру с финнами, и будущего соперника. Никаких новшеств с нашей стороны не было», — рассказал Черчесов о подготовке к игре с Данией.

На собственной пресс-конференции Юльманн и его подопечные высоко отзывались о сборной России и выражали мнение, что её несправедливо недооценивают в Европе. Черчесов признался, что не наблюдал за выступлением коллеги, но не увидел в них попытки усыпить бдительность отечественных футболистов.

«Давайте поверю вам на слово, я интервью не слышал — что сказали, какой интонацией. В конце концов, мы на большом турнире. Просто так на него ещё не отбиралась ни одна команда. Естественно, есть уважение. Это нормальное явление.  То же самое с датчанами — мы знаем их сильные стороны. Так что это объективно нормальный тренерский ответ. Мы настраиваемся сами. Никого не слушаем», — ответил Черчесов.

В свою очередь, наставник и футболист также высоко оценили своего будущего соперника. Головин отметил высокий класс сборной Дании и особенно акцентировал внимание на мастерстве фланговых игроков. В свою очередь, Черчесов выразил мнение, что у каждого коллектива есть слабые места.

«У каждой команды есть определённые плюсы и минусы. Первые нужно нивелировать, вторыми — воспользоваться. На это мы и настраиваем сборную. Что касается матча Бельгии с Данией, то были два разных тайма. В первом датчане доминировали, во втором бельгийцы начали быть похожими на самих себя. Думаем, что нас ждёт непростая встреча», — сказал Черчесов.

Неудивительно, что по ходу пресс-конференции Черчесова спросили о готовности Фернандеса выйти на поле в матче с Данией. Однако главный тренер обошёлся без конкретики, отметив, что некоторым игрокам ещё только предстоит пройти медицинское обследование в преддверии встречи.

«Тренировались кто-то больше, кто-то — меньше. Понятно, после двух матчей есть определённые вопросы по состоянию того или иного футболиста. У одного из-за травмы, которую вы видели, у другого — по иным причинам. У нас есть вечер сегодня и практически целый день завтра. Медицина работает. Вечером мне скажут, кто в каком состоянии. На поле были все, некоторые работали с ограничениями. А кто играет — объявим завтра», — ответил Черчесов.

Также главный тренер поделился мнением о том, что в Копенгагене сборная России не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков. Насколько известно, отечественные фанаты не смогли приехать в Данию из-за коронавирусных ограничений.

«Естественно, мы жалеем, что наши болельщики не смогут попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо. Другое дело, что ситуация во всём мире неоднозначная и не позволяет им приехать. Фанатов не будет на стадионе, но они будут смотреть игру по телевизору. Наша задача — их порадовать», — заявил специалист.

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При этом наставник отказался рассуждать на тему, является ли для сборной России преимуществом один лишний день для подготовки и отсутствие необходимости играть на победу, а также обошёл вниманием и заявление форварда «алой розы» Юссуфа Поульсена. По словам футболиста «Лейпцига», если команда не может обыграть подопечных Черчесова, то не заслуживает путёвки в плей-офф.

«У нас было на один день больше для подготовки. Самое главное — как им воспользоваться. Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть. Комментировать то, что сказал футболист соперника, наверное, бессмысленно», — сказал Черчесов.

Согласился с ним и Головин, выразивший мнение, что слова Поульсена никак не повлияют на настроение футболистов российской команды в преддверии решающей встречи групповой стадии.

«Особое внимание на это никто обращать не будет. Все мотивированы... Команда очень высокого уровня. Недооценок быть не может», — сказал Головин.

Новости smi2.ru
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