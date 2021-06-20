Юльманн считает, что российский футбол часто недооценивают

«Думаю, что в сборной России много хороших игроков, как талантливых и молодых, так и опытных. Мы знаем, как играет Дзюба. Как играет Миранчук в «Аталанте» тоже. Посмотрим, будет ли играть Фернандес. На мой взгляд, российский футбол очень часто недооценивают. Это высококлассный футбол. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы показать свои сильные стороны. Надеемся, что стадион будет нас полностью поддерживать. Сборная России — очень достойный соперник», — сказал Юльманн на пресс-конференции.

По его словам, сборная Дании привыкла к давлению и ожиданиям, это естественно, так как команда будет играть против России на своём стадионе.

«Будем смотреть за результатами другой игры в нашей группе. Увидим это в перерыве. Обсудим вместе с командой», — добавил специалист.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Юльманн рассказал об изменении атмосферы в сборной Дании после посещения Эриксена.