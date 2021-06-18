Рождение дочери у Сафонова, восстановление Фернандеса и настрой Фомина: как сборная России готовится к матчу с Данией

Сборная России по футболу начала подготовку к последнему матчу группового этапа Евро-2020 с Данией. В тренировке на подмосковной базе в Новогорске приняли участие все игроки, за исключением травмированного Марио Фернандеса. В пресс-службе команды выразили надежду, что он присоединится к партнёрам в ближайшее время. Вратарь Матвей Сафонов поделился эмоциями от рождения дочери, полузащитник Даниил Фомин рассказал о настрое в сборной перед решающей встречей, а нападающий Александр Соболев выразил готовность поучаствовать в акции в поддержку Кристиана Эриксена.

Сборная России по футболу начала подготовку к последнему матчу группового этапа Евро-2020 с Данией. В тренировке на подмосковной базе в Новогорске приняли участие все игроки, за исключением травмированного Марио Фернандеса. В пресс-службе команды выразили надежду, что он присоединится к партнёрам в ближайшее время. Вратарь Матвей Сафонов поделился эмоциями от рождения дочери, полузащитник Даниил Фомин рассказал о настрое в сборной перед решающей встречей, а нападающий Александр Соболев выразил готовность поучаствовать в акции в поддержку Кристиана Эриксена.

«Надеемся, Фернандес ещё сможет сыграть»

Сборная России по футболу начала подготовку к заключительному матчу группового этапа Евро-2020 с Данией, который пройдёт 21 июня в Копенгагене. Подопечные Станислава Черчесова вернулись на подмосковную базу в Новогорске после встречи с Финляндией и накануне провели восстановительное занятие. Сегодня же спортсмены работали по привычной программе. Вечером тренерский штаб проведёт теоретическое занятие с разбором будущего соперника.

Все футболисты начали занятие в общей группе. Лишь получивший травму Марио Фернандес работал под наблюдением врачей. В четверг пресс-служба национальной команды сообщила, что в ходе дополнительного обследования у футболиста не было выявлено структурных изменений позвоночника и сотрясения мозга, поэтому в ближайшее время он сможет присоединиться к партнёрам.

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«Тренерский штаб работает над восстановлением Марио. Мы надеемся, он сможет ещё сыграть, поэтому и остаётся в расположении сборной», — цитирует пресс-атташе сборной Игоря Владимирова «Спорт-Экспресс».

Тренировка не обошлась без торжественного события. Футболисты и тренеры поздравили врача национальной команды Эдуарда Безуглова с 100-м матчем во главе медицинского штаба. Специалисту подарили именную футболку с числом 100 на спине.

А уже после занятия стало известно, что у вратаря Матвея Сафонова и его супруги Анастасии родилась дочь.

«Назвали Майей, просто имя нравится. Только что узнал, ещё даже осознать не успел, какое-то время должно пройти. Очень рад и счастлив... В жизни многое происходит, но сейчас точно могу сказать, что счастлив», — поделился эмоциями Сафонов.

На данный момент сборная России занимает второе место в группе B, имея в своём активе три очка, столько же — у расположившейся на третьей строчке Финляндии. С двумя победами лидирует Бельгия, а скандинавская команда замыкает четвёртку, не набрав ни одного балла. Поэтому третьи матчи станут ключевыми в борьбе за выход в плей-офф.

«Мы прибавляем от матча к матчу»

После тренировки нападающий Александр Соболев поделился своими впечатлениями от начала турнира, а также от первого в карьере матча на чемпионате Европы. Напомним, на 85-й минуте матча с Финляндией он заменил Артёма Дзюбу.

«Настроение хорошее. Победили и готовимся к Дании. Пересмотрели предыдущий матч, все увидели положительные и отрицательные стороны. Горд дебютировать за сборную. Свою игру оценивать не буду, но рад, что вышел. Надеюсь, что ещё принесу пользу команде. Обратил внимание, что на Евро высокий темп. Вышел на десять минут — и уже всё ощутимо. Нужно думать быстрее», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

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Форвард также выразил надежду на скорое возвращение в строй Фернандеса и прокомментировал один из самых драматичных эпизодов турнира — сердечный приступ игрока сборной Дании Кристиана Эриксена в матче первого круга. Он выразил готовность принять участие в акции поддержки футболиста.

«К акции в честь Эриксена отношусь положительно. Кристиану здоровья. Если будем обсуждать это внутри команды, то я не против её поддержать. Ожидал, что Дания будет хорошо играть против Бельгии. У них яркая сборная, и считал, что их сопернику будет тяжело. При 1:1 и не думал, что подопечные Роберто Мартинеса забьют, ещё и победят», — признался Соболев.

Он заверил, что россияне уверены в своих силах и осознают, что результат в матче с Данией будет зависеть только от них.

«Нужно выходить и обыгрывать Данию. Мы в это верим и работаем над этим. Постараемся не разочаровать всех. Без болельщиков играть не очень хорошо. Когда ты на выезде, их всегда мало, конечно. Но наши фанаты всё равно будут с нами, вся страна объединена: дома, в фан-зонах и во всех городах», — заключил Соболев.

В свою очередь, полузащитник Даниил Фомин также отдал должное сборной Дании и отметил прогресс национальной команды по ходу Евро-2020. По его мнению, преимуществом перед решающей встречей станет то, что у россиян будет чуть больше времени на восстановление.

«Можно сказать, что мы прибавляем от матча к матчу. Поймали ритм, атмосферу и вкатились в турнир. У нас есть лишний день на восстановление, в отличие от соперника. Все силы нужно отдать на Данию. Надеюсь, всё будет нормально. Каждый смотрит и следит за нашей группой. Но разговоров о раскладах и о том, что устроит нас, нет. Каждый думает, что отталкиваться нужно от себя», — объяснил Фомин.

Рассказывая об атмосфере в сборной, он заявил, что благодаря победе в матче второго круга настроение игроков значительно улучшилось.

«После поражения не всегда приятные ощущения, а после побед настроение лучше. Настроение у нас менялось, но мы готовились к финнам и играли на победу, чтобы бороться за выход. Готовимся дальше, мы ещё не вышли. Настроение, повторюсь, хорошее, после Дании нужно оставить такое же», — сказал полузащитник.

Кроме того, он признался, что все переживали после того, как Фернандес получил повреждение. Изначально игрок был отправлен в больницу с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

«Врачи говорили, что могло быть всё серьёзно. Сейчас всё здорово, он с нами в сборной. Надеюсь, у него будет хорошая динамика и он нам ещё поможет», — добавил Фомин.