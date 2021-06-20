Второе место в группе или риск вылета: почему сборной России нельзя проигрывать Дании на Евро-2020

В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы по футболу сборная России встретится с командой Дании. Для подопечных Станислава Черчесова матч в Копенгагене станет ключевым, а от его исхода будут зависеть их турнирные перспективы. При этом в случае поражения отечественные футболисты рискуют получить более сильного оппонента в 1/8 финала, а в худшем случае — занять четвёртое место в квартете B.

В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы по футболу сборная России встретится с командой Дании. Для подопечных Станислава Черчесова матч в Копенгагене станет ключевым, а от его исхода будут зависеть их турнирные перспективы. При этом в случае поражения отечественные футболисты рискуют получить более сильного оппонента в 1/8 финала, а в худшем случае — занять четвёртое место в квартете B.

Как многие и предсказывали изначально, судьба сборной России на чемпионате Европы по футболу будет решаться в заключительном матче группового этапа. В первом туре она ожидаемо проиграла лидирующей в рейтинге ФИФА Бельгии, а во втором — с трудом сломила сопротивление неуступчивой Финляндии. Таким образом, статус ключевой приобрела встреча с Данией, которая станет для подопечных Станислава Черчесов первой гостевой на этом турнире. Предыдущие они провели в Санкт-Петербурге.

Безусловно, в теории любой исход матча с датчанами не ставит крест на перспективах россиян на Евро-2020. Даже в случае поражения они сохранят возможность получить путёвку в плей-офф с третьего места. Да, шансы не слишком велики, поскольку должны совпасть несколько условий, но они есть. Тем не менее неудачный результат в Копенгагене не только оставит подопечных Черчесова в подвешенном состоянии вплоть до завершения борьбы в последней из шести групп, но также до предела осложнит им задачу по выходу в четвертьфинал.

И на данный момент есть множество предпосылок к тому, что противостояние в рамках третьего тура станет крайне сложным. После поражения от Финляндии многие поспешили поставить крест на Дании, причём не столько на основании игры, сколько из-за психологических проблем. Инцидент с Кристианом Эриксеном стал настоящим потрясением для всего коллектива и наложил серьёзный отпечаток на его выступление во втором тайме. В связи с этим многие болельщики и эксперты логично полагали, что подопечные Каспера Юльманна могут не успеть прийти в себя после такого удара и предстать абсолютно разобранными в оставшихся встречах.

Однако всё сложилось иначе. Матч с бельгийцами наглядно продемонстрировал, что датчане не только успели отойти от шока, но и использовали случившееся с Эриксеном как дополнительную мотивацию. Уже в дебюте они вышли вперёд в счёте, а за все 90 минут нанесли 21 удар по воротам Тибо Куртуа, пять из которых пришлись в створ. У подопечных Черчесова показатели значительно скромнее — 5 (1). В итоге сломить сопротивление хозяев удалось лишь благодаря гениальному выступлению Кевина Де Брёйне. Хавбек «Манчестер Сити» вышел на замену и поучаствовал в обоих голах «красных дьяволов» — сначала отдал результативный пас, а после забил сам.

Если объективно смотреть на вещи, то у сборной России нет футболиста калибра Де Брёйне, поэтому добиваться приемлемого результата во встрече с Данией придётся за счёт других аспектов. Как справедливо отметил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, в первую очередь речь идёт о функциональной подготовке и трудоспособности. В Копенгагене подопечным Черчесова наверняка придётся выполнить огромный объём работы — как с мячом, так и без него. И ранее они уже доказывали, что способны на это. На данный момент сразу пять отечественных игроков входят в топ-100 Евро-2020 по пройденной дистанции. Причём Александр Головин и вовсе возглавляет рейтинг с 25,1 км. Роман Зобнин расположился на 45-й строчке (20,3 км), Магомед Оздоев — 51-й (20,1 км), Артём Дзюба — 82-й (19,3 км), Георгий Джикия — 94-й (18,9 км).

Помимо «физики», важнейшее значение будет иметь настрой сборной России и то, какие задачи она выйдет решать на поле. И в этом плане всё уже не так однозначно. На бумаге для сохранения второго места её устраивает и ничья, но попытка сыграть на удержание счёта в Копенгагене вряд ли завершится успешно. Отечественные футболисты испытывают колоссальные сложности при попытках сушить матч, что наглядно продемонстрировало как недавнее противостояние с Бельгией, так и другие. Достаточно вспомнить встречу со Швецией в Лиге наций сезона-2018/19. Тогда для сохранения первой строчки и выхода в высший дивизион хватало одного балла, но две ошибки в обороне позволили Виктору Линделёфу и Маркусу Бергу принести победу скандинавам.

Бывали подобные случаи и на первенствах континента. Можно вспомнить заключительный матч группового этапа чемпионата Европы 2012 года. Тогда команда Дика Адвоката мощно начала первенство: на старте разгромила Чехию, а затем разошлась миром с Польшей. Ничьей в игре с занимавшей последнее, четвёртое место Грецией было вполне достаточно для выхода в плей-офф, но гол Йоргоса Карагуниса в компенсированное время к первому тайму спутал все карты. Во втором россияне так и не смогли взломать массированную оборону эллинов и остались за бортом.

О несостоятельности данного плана на игру говорит и наличие проблем в оборонительной линии. Несмотря на отсутствие пропущенных голов, Игорь Дивеев и Дмитрий Баринов вряд ли могут занести себе в актив матч с Финляндией. Теэму Пукки и Йоэль Похьянпало старались смещаться именно в их зоны, и очень часто это приносило им успех. Достаточно вспомнить, что отменённый мяч был забит после ошибки первого и проигранного единоборства вторым. На фоне партнёров Георгий Джикия смотрелся довольно уверенно, но в противостоянии с Данией этого может и не хватить. Всё же классом она значительно выше Финляндии.

В связи с этим для сборной России гораздо логичнее не «выставлять автобус» у собственной штрафной, а стараться если не действовать в ярко атакующей манере, то хотя бы пытаться на равных конкурировать с оппонентом. В первую очередь залогом этого будет появление на поле дуэта полузащитников в лице Александра Головина и Алексея Миранчука, способных как придержать мяч, так и организовать комбинацию у ворот Каспера Шмейхеля. Возвращение к формации с двумя центральными защитниками и тремя опорниками лишит отечественную команду контригры и, как следствие, заставит постоянно защищаться.

Не секрет, что в преддверии заключительного тура групповой стадии Евро-2020 многие журналисты проводят параллели с турниром 2008 года. Тогда Россия также начала с крупного поражения от лидера группы (Испании), после чего с трудом взяла верх над аутсайдером (Грецией), и с тремя очками подошла к решающей встрече с другой скандинавской командой — Швецией со Златаном Ибрагимовичем в составе. Соперники имели равное число баллов, поэтому подопечные Гуса Хиддинка были вынуждены бороться за победу и добились успеха. Решающими стали точные удары Романа Павлюченко и Андрея Аршавина.

Но на этот раз ситуация в корне отличается от той, что была 13 лет назад. Во-первых, сборная России располагает далеко не таким сильным составом, как в 2008 году. Тогда в каждой линии были собраны футболисты высокого класса, а некоторые из них имели в коллекции не только звания чемпионов России, но и обладателей Кубка УЕФА. Во-вторых, Швеция не имела ни преимущества домашнего поля, ни мотивации в виде инцидента с Эриксеном. Как известно, перед матчем с отечественными футболистами Кристиан наведался в расположение «алой гвардии», что наверняка вызвало моральный подъём в стане коллектива.

Тем не менее у подопечных Черчесова практически нет иного выбора, кроме как попытаться повторить сценарий 2008 года. Неудача в Копенгагене может стоить коллективу путёвки в 1/8 финала. Впрочем, даже если России очень повезёт и она все равно выйдет в плей-офф, он будет вынуждена провести матч с лидером либо квартета E (на данный момент его возглавляет Швеция, но шансы обойти её ещё сохраняет Испания), либо «группы смерти» с Францией, Германией и Португалией. Очевидно, что конкурировать с последними тремя будет крайне сложно, да и первых не назовёшь лёгкими соперниками.

Как известно, в плей-офф выходят две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре сильнейшие сборные, занявшие третьи места. В первую очередь учитываются очки, а уже затем — разница забитых и пропущенных мячей, а также другие показатели. Фиаско в Дании не только оставит Россию с тремя баллами в активе, но и с отрицательной разницей голов. Уже сейчас она составляет «-2», а в случае поражения станет как минимум «-3», а может, и ещё хуже. И тогда шансы на благополучный исход заметно снизятся.

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При наихудшем раскладе, сборная России и вовсе может опуститься на четвёртое место. В этом плане всё зависит от Бельгии и того, насколько безжалостна она будет по отношению к Финляндии. Разгром на стадионе в Санкт-Петербурге будет на руку отечественной команде и обезопасит её от падения в подвал таблицы. Но если Де Брёйне и компания обыграют оппонентов менее крупно, чем в первом туре Россию, проблем не избежать. В этом случае сразу у трёх коллективов будет по три очка, а ключевым фактором станет разница голов в противостоянии с «красными дьяволами».

Если Бельгия всё же победит Финляндию с разницей в три и более мячей, то Россия останется третьей даже в случае проигрыша Дании. И тогда придётся считать разницу забитых и пропущенных мячей с другими командами, расположившимися на третьих строчках. И в этом плане положение не самое радужное. Да, подопечные Черчесова пока обходят по очкам Швейцарию, Хорватию и Испанию, но после заключительного тура всё может измениться. Первым двум играть с аутсайдерами своих квартетов — Турцией и Шотландией соответственно, а трёхкратным чемпионам Европы — с пусть и неуступчивой, но не самой звёздной Словакией. При этом из вышеназванных команд, лишь подопечные Владимира Петковича имеют отрицательную разницу голов (1:4), а в случае успеха заметно её улучшат.

Что касается остальных, то Украина и Австрия из группы C уже являются практически недосягаемыми для России. Обе сборные имеют в активе по три балла и равное число забитых и пропущенных голов (4:4 и 3:3 соответственно). Таким образом, даже если один из оппонентов оформит три безответных гола в ворота второго, то всё равно окажется выше подопечных Черчесова за счёт большего числа точных ударов. Это же применимо и к Португалии. На данный момент Криштиану Роналду и компания уже отличились пять раз, а пропустили четыре.