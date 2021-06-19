Ольсен рассказал о визите Эриксена в расположение сборной Дании на Евро-2020

Защитник сборной Дании Андреас Ольсен рассказал о визите перенёсшего инфаркт полузащитника Кристиана Эриксена в расположение национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной России.

Защитник сборной Дании Андреас Ольсен рассказал о визите перенёсшего инфаркт полузащитника Кристиана Эриксена в расположение национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной России.

«Увидеть его вживую было фантастикой. Для нас было счастьем наблюдать, как он ходит, шутит и улыбается. Внутри меня возникли самые тёплые чувства. Теперь мы сможем сосредоточиться на предстоящей игре», — приводит слова Ольсена «Матч ТВ».

В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Ромелу Лукаку выразил надежду, что Дания сможет победить Россию на Евро-2020.