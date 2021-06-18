Лукаку: надеюсь, Дания сможет победить Россию на Евро-2020

«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали в матче с нами, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем всё возможное, чтобы победить Финляндию», — приводит слова Лукаку «Московский комсомолец».
Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.
Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.
Ранее сообщалось, что Марио Фернандес готовится к матчу с Данией под наблюдением врачей сборной России.