Лукаку: надеюсь, Дания сможет победить Россию на Евро-2020

Форвард сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку высказал мнение о предстоящем противостоянии национальных команд Дании и России на чемпионате Европы.

Форвард сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку высказал мнение о предстоящем противостоянии национальных команд Дании и России на чемпионате Европы.

«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали в матче с нами, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем всё возможное, чтобы победить Финляндию», — приводит слова Лукаку «Московский комсомолец».

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес готовится к матчу с Данией под наблюдением врачей сборной России.