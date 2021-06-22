«Удручающее впечатление»: в России разочарованы провальным выступлением сборной на Евро-2020

Для успешного выступления на Евро-2020 сборной России не хватило квалифицированных футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Об этом заявил бывший вратарь Вячеслав Малафеев после поражения национальной команды от Дании со счётом 1:4. В свою очередь, Владимир Быстров не исключил отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова, а Андрей Канчельскис призвал кардинально поменять систему отечественного футбола.

Для успешного выступления на Евро-2020 сборной России не хватило квалифицированных футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Об этом заявил бывший вратарь Вячеслав Малафеев после поражения национальной команды от Дании со счётом 1:4. В свою очередь, Владимир Быстров не исключил отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова, а Андрей Канчельскис призвал кардинально поменять систему отечественного футбола.

Сборная России по футболу проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа Евро-2020 и, заняв последнее место в квартете B, завершила выступление на турнире. Разгромное поражение и невыход из группы спровоцировали волну критики в адрес Станислава Черчесова и его подопечных. Большинство экспертов задумались об изменениях, которые должны произойти в команде, и лишь немногие встали на сторону тренера и игроков.

В Российском футбольном союзе (РФС) остались недовольные игрой сборной на чемпионате Европы.

«Результаты нашего выступления неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», — цитирует президента РФС Александра Дюкова ТАСС.

Многие отметили большое количество индивидуальных ошибок в последней встрече. По словам экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина, игра шла в одни ворота.

«Впечатление удручающее. По большому счёту была игра в одни ворота… К вратарю всегда есть вопросы, когда команда пропускает из-за штрафной. Я бы объяснил этот гол профессионально — обвинять Матвея Сафонова не хочу, он бился. Но индивидуальное мастерство Миккеля Дамсгарда всё решило: бьющий переиграл вратаря. Он делал вид, что собирался улучшить позицию, но пробил. И у Сафонова не было нужной позиции перед ударом… Мне было стыдно за индивидуальное мастерство футболистов нынешнего поколения», — отметил Нигматуллин.

По словам его коллеги по амплуа Вячеслава Малафеева, причиной поражения стало то, что подопечные Черчесова не продемонстрировали всё, на что были способны, а датчане, напротив, были крайне замотивированы. Свою роль сыграло и то, что матч прошёл в Копенгагене при поддержке местных болельщиков.

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«Очень важно иметь в своем составе россиян, которые выступали бы в европейских чемпионатах. Например, в сборной Дании только три футболиста играют в чемпионате страны, остальные представляют клубы из Италии, Англии, Германии, Испании, Франции и других стран», — объяснил Малафеев.

По мнению известного комментатора Геннадия Орлова, Черчесов выбрал правильную тактику на матч, однако при нынешней игре датчан россиянам было необходимо создавать больше опасных эпизодов и реализовывать голевые моменты. Он подчеркнул, что в пропущенных мячах стоит винить не Сафонова, а оборонительную линию и полузащитников.

«Об ошибке Романа Зобнина я даже и говорить не хочу. Как это могло произойти? Это отсутствие концентрации. Надо, чтобы в сборной были какие-то связки, взаимодействия. Брать надо тех, кто умеет создавать голевые, предголевые моменты. Здесь же сборная была совсем беззубая», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Бывший главный тренер молодёжной и юношеской сборных России Игорь Колыванов также отметил, что во второй половине матча у россиян были недопустимые для столь значимого турнира ошибки.

«Охарактеризовывать даже нечего. Первый тайм сыграли хорошо, но все решило индивидуальное мастерство. Дали принять мяч и Дамсгор очень здорово пробил. Второй тайм — полный провал. Так ошибаться на чемпионате Европы… Может, стоило выпустить раньше Александра Соболева, но это всё лирика. Нужно было лучше распоряжаться мячом в первом тайме. Да и также, было видно, что подсели физически. Начался разброд и шатания, кто в лес, кто по дрова. Было видно, что ситуация неконтролируемая», — сказал Колыванов.

По мнению Андрея Аршавина, сборной помогло бы омоложение состава.

«Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего, чтобы она что-то яркое показывала в атаке. Что мы увидели в этом матче — длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись. Датчане просто быстрее наших. Да даже Артёма взять. У нас в чемпионате он всё выигрывает, всех отодвигает, то там три таких шкафа приехали и уже не отодвинуть чисто физически», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Более резок в своих суждениях был экс-полузащитник Александр Мостовой.

«Никаких выводов, безобразие ужасное и позор. Проиграть с помощью судьи, давшего пенальти, которого не было, вообще ужас. Занять четвертое место, при том, что мы говорили, что можно проиграть, хотя даже ничья нас устраивала, это ужас», — резюмировал Мостовой.

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Но больше всего критики обрушилось на Черчесова. Бывший владелец «Спартака» Андрея Червиченко, национальная команда провалила выступление на Евро-2020 из-за «звёздности, безответственности и полного отсутствия критики», а комментатор Василий Уткин в шутку предложил пригласить на пост наставника экс-главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Виктор Онопко отметил, что не стал бы отказываться от предложения занять место Черчесова.

«Первая была проиграна вчистую. С финнами было несколько лучше. Ну а сегодня подарили Дании победу. Нельзя делать такие подарки и отдавать сопернику мячи, как в случае со вторым голом. Грубые ошибки приводят к тому, что потом очень тяжело собраться. До первого гола команда играла правильно, у Головина был момент, хорошо оборонялись и играли в контратаки. Но это футбол — кто не использует моменты, тот проигрывает», — приводит слова Онопко РБК.

В свою очередь Владимир Быстров предположил, что после вылета с Евро-2020 Станислава Черчесова уволят, так как сборная не выполнила задачу по выходу из группы.

«Нам всё пыль пускали в глаза: «Да ничего страшного, игра ещё придёт, с каждым товарищеским матчем». Мы терпеливо ждали, смотрели, надеялись, вся страна сегодня болела. Но, как показала игра, всё-таки мы заслуженно заняли четвёртое место и вылетели», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Однако были и те, кто предпочёл обвинять не Черчесова или его подопечных, а систему в целом. Так, бывший полузащитник Андрей Канчельскис заявил, что российскому футболу требуются кардинальные изменения.

«В футболе у нас беда, как вы этого не поймёте? Пускай вратарь ответит, как можно было пропустить такой гол… Как вообще вратаря можно ставить тренером сборной России? Мы ни одной нормальной команды не обыграли. Сегодня мы увидели безобразие, что дальше делать будем? Не виноваты ребята, которые играли, а система и идеи, традиции, которые мы потеряли», — сказал Канчельскис «Спорт-Экспрессу».