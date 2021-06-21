Орлов считает, что Черчесов правильно выстроил тактику на игру с Данией

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Черчесов правильно выстроил тактику на игру с командой Дании. Дания не была похожа на себя, играла совсем не так, как с Бельгией», — цитирует Орлова «Чемпионат».

По мнению комментатора, сборная России создавала мало моментов во встрече с командой Дании.

«В сборной России нет наигранных командных действий, фланговых атак. Надо забивать голы», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020.