Орлов считает, что Черчесов правильно выстроил тактику на игру с Данией

«Черчесов правильно выстроил тактику на игру с командой Дании. Дания не была похожа на себя, играла совсем не так, как с Бельгией», — цитирует Орлова «Чемпионат».
По мнению комментатора, сборная России создавала мало моментов во встрече с командой Дании.
«В сборной России нет наигранных командных действий, фланговых атак. Надо забивать голы», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.
Ранее Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020.