«Можете нас материть, костерить»: что говорили игроки сборной России после вылета с Евро-2020

Слабая реализация моментов не прощается на таком уровне. Об этом заявил нападающий команды Артём Дзюба после поражения сборной России в матче с командой Дании. Он извинился перед болельщиками за вылет с чемпионата Европы и обратился к тем, кто обрадовался такому результату. Форвард Александр Соболев призвал не критиковать Романа Зобнина за ошибку, которая привела ко второму пропущенному мячу, а Александр Головин попросил прощения за упущенный шанс открыть счёт в первом тайме.

Слабая реализация моментов не прощается на таком уровне. Об этом заявил нападающий команды Артём Дзюба после поражения сборной России в матче с командой Дании. Он извинился перед болельщиками за вылет с чемпионата Европы и обратился к тем, кто обрадовался такому результату. Форвард Александр Соболев призвал не критиковать Романа Зобнина за ошибку, которая привела ко второму пропущенному мячу, а Александр Головин попросил прощения за упущенный шанс открыть счёт в первом тайме.

После поражения сборной России по футболу от Дании и вылета с Евро-2020 за партнёров в основном говорил капитан Артём Дзюба. Автор единственного гола команды попросил прощения у болельщиков за такой неудачный результат и посетовал на плохую реализацию собственных моментов.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, и не совсем по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне… Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, неправильно ими распоряжаешься… Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь все голы… Я не говорю, что условно кто-то. Мы — игроки, футболисты. Конечно же, мы из-за этого проигрываем», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

По словам нападающего, при счёте 1:2 у российских футболистов появилась надежда на успех, которая в итоге не оправдалась. Он также посоветовал болельщикам сильнее поддерживать команду и обратился к критикам.

«Первый гол — на ровном месте. Всё получается. Мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар — гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда — мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное. Но ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Вы, наверное, будете правы. Спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились. Но на таком уровне… Хотели отыграться, а получили третий, четвёртый. Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться. Помимо того, что играть в футбол, ещё и так же болеть», — рассказал Дзюба об игре на «Паркене».

Капитан сборной пожаловался на то, что напарники разыгрывали мяч, привлекая к этому вратаря Матвея Сафонова. Он также назвал Данию равной командой с Россией, к игре с которой сборная России была готова.

«Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде — вратарь. Все передачи вратарю, как только хороший соперник, добротный. Если у бельгийцев уровень выше, то Дания — примерно нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол… Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали, мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. Мы с ними справлялись. На другом уровне забиваешь ты гол, 1:0 выигрываешь — игра совсем переворачивается», — заявил Дзюба.

Отдельно форвард остановился на втором пропущенном мяче, который случился после ошибки Романа Зобнина. По словам Дзюбы, защитник попросил прощения у команды после матча.

«Второй гол надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобнину. Он извинился в раздевалке, ему очень неприятно. Зоба — боец сам по себе. Мы все так можем ошибиться. Просто когда мяч забили, шанс небольшой замаячил, начали подходить — и пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Сафонов перед этим три раза тащит подряд, а мы всё равно пропускаем, начинаем разваливаться. Любой выход в контратаки — мы падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», — подвёл итог Дзюба.

На защиту Зобнина также встал его одноклубник Александр Соболев. Нападающий, заработавший пенальти, отметил, что проиграла вся команда, а не один защитник.

«Я бы хотел в первую очередь попросить всех не накидываться на Рому Зобнина. Он человек, все люди ошибаются. Он извинился перед всеми в раздевалке. Ну бывает, правда. Не стоит на него накидываться. Выигрывают все — и проигрывают все. Сегодня проиграла вся команда», — сказал Соболев.

Полузащитник Александр Головин, в свою очередь, принёс извинения за свой упущенный момент в первом тайме, после которого сборная могла открыть счёт. Он также ответил на вопрос, надломил ли команду второй пропущенный мяч после ошибки Зобнина.

«Я думаю, что в какой-то мере да, мы пытались пойти всеми силами вперёд, как-то исправить ситуацию, но уже было поздно. Пропустили ещё. Датчане стали играть более закрыто. Тяжело играть, когда ты уже проигрываешь. В какой-то мере это и моя вина — был момент, я мог забить. Мы бы вели 1:0. Хочется извиниться за свой момент. Сложно сейчас говорить об этом», — сказал Головин.

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Как сильно команду подкосили её собственные ошибки, рассказал хавбек Далер Кузяев.

«Я считаю, что в первом тайме были неплохие подходы. Выдали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться, необходимо было забивать. Была возможность вернуться в игру, но третий гол похоронил нас. Счёт нас не устраивал, пришлось раскрываться, рисковать, и пошли ошибки», — признался Кузяев после матча.

В похожем ключе высказался и защитник Фёдор Кудряшов. Он посетовал на то, что датчане реализовывали свои моменты, в то время как у российских футболистов это не получалось.

«На мой взгляд, в первом тайме мы выполняли план. И у нас был очень хороший момент при счёте 0:0, плюс могли пару раз доводить до логического завершения, но не смогли забить, а датчане при одном ударе в створ забили. Во втором тайме начали раскрываться. У них было больше моментов, чтобы забить, нам не удалось переломить ход игры», — сказал Кудряшов.