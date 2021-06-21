Поражение Украины и разгром Северной Македонии: как Нидерланды и Австрия добились побед на Евро-2020

Сборная Австрии обыграла Украину с минимальным счётом и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Забивший единственный мяч Кристоф Баумгартнер в возрасте 21 года и 324 дней стал самым молодым автором гола в рамках Евро-2020. В свою очередь, Нидерланды дома разгромили Северную Македонию благодаря дублю Жоржиньо Вейналдума и с девятью очками заняли первое место в группе С.

Сборная Австрии обыграла Украину с минимальным счётом и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Забивший единственный мяч Кристоф Баумгартнер в возрасте 21 года и 324 дней стал самым молодым автором гола в рамках Евро-2020. В свою очередь, Нидерланды дома разгромили Северную Македонию благодаря дублю Жоржиньо Вейналдума и с девятью очками заняли первое место в группе С.

Перед заключительным туром группового этапа Евро-2020 в квартете С сложилась любопытная ситуация. Если сборная Нидерландов, одержав две победы в двух матчах, заранее гарантировала себе путёвку в плей-офф, то за второе и третье места до последнего шла борьба между Украиной и Австрией.

Команды дружно оказались сильнее Северной Македонии и уступили Нидерландам. Таким образом, в их активе значилось по три очка, и в понедельник в очном противостоянии они должны были решить судьбу второй путёвки в 1/8 финала. При этом в случае ничьей дальше с огромной долей вероятности могли пройти оба коллектива. Впрочем, главный тренер украинцев Андрей Шевченко в преддверии матча с ходу опроверг слухи о возможном сговоре.

«Любой подобный разговор должен пресекаться. Это неправомерно. Команда готовится, понимает важность игры. И мы, и Австрия. Все прекрасно знают, что будет на кону. Какого результата нужно добиться, чтобы выйти в плей-офф. Понимаем всю ответственность. Теоретически ничья нас устраивает, но, если выходить на поле с такой мыслью, ты никогда не добьёшься определённого результата», — приводит слова специалиста Tribuna.com.

При этом соперники подошли к решающей встрече практически без потерь. Разве что украинцам не мог помочь полузащитник Александр Зубков, получивший травму по ходу турнира. У австрийцев под вопросом было участие правого вингера Валентина Лацаро. Зато вернулся в строй отбывший дисквалификацию Марко Арнаутович.

Первый тайм украинцы провели на удивление слабо. У них совсем не держался мяч и практически не получались атаки. Австрийцы сделали ставку на прессинг в центре поля, и эта тактика полностью себя оправдывала. Подопечные Шевченко, как правило, терялись под давлением соперника и допускали ошибки. Коллектив Фоды пользовался этим и моментально организовывал опасные встречные атаки. При этом команда стремилась доставлять снаряд на фланги. Особенно активен слева был Давид Алаба, с которым далеко не всегда справлялся Александр Караваев.

Обилие подач приводило к большому количеству угловых у ворот Георгия Бущана — восемь только в первом тайме. Неудивительно, что один из них закончился голом. Кристоф Баумгартнер после кросса Алабы опередил Илью Забарного и отправил мяч в створ с рикошетом от рук Бущана. Параллельно полузащитник в возрасте 21 года и 324 дней стал самым молодым автором забитого мяча в рамках Евро-2020. К сожалению, вскоре футболист вынужден был попросить замену.

У украинцев толком не получалось ничего. В первом тайме они создали всего один момент. Даниэль Бахман отразил снаряд в сторону после выстрела Николая Шапаренко из-под защитника, а Андрей Ярмоленко немного не успел на добивание. Этот удар остался для команды единственным до перерыва, тогда как соперник нанёс 13. Один Арнаутович упустил несколько перспективных моментов, чтобы снять все вопросы об исходе противостояния.

В перерыве Шевченко решился на достаточно неожиданную замену. Он убрал с поля одного из лидеров — Руслана Малиновского и вместо него выпустил на левый фланг полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.

Но это помогло несильно. Второй тайм также получился для украинцев неудачным. У команды по-прежнему не прослеживалось хотя бы какой-то мысли в атаке, хотя она и сумела наконец забрать мяч под свой контроль. Справа Ярмоленко пытался создавать остроту с Романом Яремчуком, но в действиях украинской команды хватало брака. Ошибался даже Александр Зинченко, у которого вскоре начали сдавать нервы. Футболист «Манчестер Сити» бил оппонентов по ногам и пытался завести партнёров.

Однако за всю вторую половину встречи подопечные Шевченко создали лишь пару опасных моментов. Один им подарили австрийцы. После подачи Цыганкова со стандарта с левого фланга Штефан Лайнер пробил по своим воротам, но Бахман сумел среагировать.

Что касается коллектива Фоды, то он не стремился во что бы то ни стало увеличить преимущество в счёте и спокойно играл от обороны. Шевченко продолжал попытки изменить ход неудачно складывающегося матча рокировками и бросил в бой Марлоса и Артёма Беседина. В концовке Яремчук имел возможность принести своей команде ничью. Он ворвался в штрафную и с достаточно острого угла чуть неточно пробил в дальний.

Но все усилия оказались тщетны. Сборная Украины провела крайне невзрачную встречу и упустила возможность напрямую отобраться в 1/8 финала. Теперь соседям остаётся дожидаться исходов матчей в других группах. Австрия же с шестью очками заняла второе место в группе С и впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы.

В свою очередь, сборной Нидерландов на домашней «Йохан Кройф Арене» оставалось лишь поставить красивую точку и по примеру Италии завершить групповой этап с девятью очками в активе. В победе «оранжевых» над Северной Македонией не сомневался практически никто, ведь ранее они оказались сильнее куда более мастеровитых Украины (3:2) и Австрии (2:0).

Однако, несмотря на это, дебютанты финальной стадии чемпионата Европы рассчитывали громко хлопнуть дверью. Тем более отчётный матч был последним в футболке сборной для легенды и капитана команды Горана Пандева. В преддверии встречи он заявил о завершении международной карьеры.

Любопытно, что Франк де Бур, вопреки ожиданиям, не стал выпускать на поле резервный состав. С первых минут на поле появились практически все футболисты основы. Из дублёров свой шанс получили только 19-летний полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх и Дониэлл Мален, удачно вышедший на замену в предыдущем матче с Австрией и отдавший результативную передачу на Дензела Дюмфриса.

В итоге «оранжевые» не оставили сопернику ни малейшего шанса. Хотя македонцы выглядели неплохо на протяжении первой половины тайма и сохраняли ворота на замке до 24-й минуты. Мало того, дебютант почти сумел отличиться. Иван Тричковски вышел один на один с Мартеном Стекеленбургом и переиграл его, но судья Иштван Ковач зафиксировал офсайд.

А вскоре хозяева открыли счёт, причём результативную атаку отбором на Пандеве начал Дейли Блинд. В свою очередь, Мален промчался вперёд по правому флангу и выполнил отличную передачу в штрафную под удар Мемфису Депаю. Последний забил второй мяч на турнире, а Дониэлл отдал второй голевой пас. Бригада арбитров взяла некоторое время на просмотр повтора, но всё же указала на центр.

Так первый тайм закончился с минимальным преимуществом сборной Нидерландов, которая действовала достаточно вальяжно. Зато во второй половине противостояния фаворит добил оппонента.

И на первый план вышел оформивший дубль Жоржиньо Вейналдум. Причём на то, чтобы отличиться дважды, у футболиста ушло всего восемь минут. Сначала он с нескольких метров замкнул прострел Депая от лицевой, а затем оказался расторопнее всех на добивании. Таким образом, нападающий «Ливерпуля» с тремя голами догнал в гонке бомбардиров турнира Патрика Шика и Криштиану Роналду. Голландцы же, как и итальянцы, набрали девять очков из девяти возможных и заняли первое место в группе С.