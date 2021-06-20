Удаление Ампаду, дубль Шакири и три передачи Цубера: как Италия победила Уэльс, а Швейцария обыграла Турцию на Евро-2020

Сборная Италии завершила групповой этап Евро-2020 с тремя победами в активе. Подопечные Роберто Манчини в Риме с минимальным счётом обыграли Уэльс. Валлийцам поражение не помешало занять второе место в квартете и также пробиться в плей-офф. В свою очередь, Швейцария оказалась сильнее Турции благодаря дублю Шердана Шакири и с большой долей вероятности выйдет в 1/8 финала с третьего места.

Сборная Италии завершила групповой этап Евро-2020 с тремя победами в активе. Подопечные Роберто Манчини в Риме с минимальным счётом обыграли Уэльс. Валлийцам поражение не помешало занять второе место в квартете и также пробиться в плей-офф. В свою очередь, Швейцария оказалась сильнее Турции благодаря дублю Шердана Шакири и с большой долей вероятности выйдет в 1/8 финала с третьего места.

Третья победа Италии

Сборная Италии подошла к завершению группового этапа в великолепной форме. В первых двух матчах подопечные Роберто Манчини добились разгромных побед над Турцией и Швейцарией и своей игрой влюбили в себя много сторонних болельщиков. В домашнем противостоянии с Уэльсом команда намеревалась продлить удачную серию, а заодно помочь соседу — швейцарской сборной, которая вела с валлийцами борьбу за второе место.

Дополнительно подогрел интерес к матчу сам Манчини, который в преддверии встречи сравнил валлийцев с клубом английского Чемпионшипа «Сток Сити». В ответ Гарет Бэйл пошутил, что не знал, насколько, оказывается, хорош «Сток».

Впрочем, в домашних стенах фаворит провёл в целом не самую яркую игру. Гости поставили перед собой задачу увезти со «Стадио Олимпико» ничью, а если и пропустить, то как можно меньше, чтобы по разнице мячей не уступить Швейцарии. Коллектив Роберта Пейджа с первых минут сел в оборону и уповал лишь на редкие контратаки. Как результат — за весь поединок команда нанесла всего три удара по чужим воротам, только один из которых пришёлся в створ. Для сравнения, итальянцы — 23 (6).

Но долгое время преимущество хозяев не конвертировалось в опасные моменты. Забросы вперёд в направлении Андреа Белотти выглядели не слишком перспективно, да и он практически не цеплялся за мяч. Когда же дело доходило до выстрелов, уверенно на последнем рубеже действовал Дэнни Уорд.

Однако, как это часто бывает, фавориту помогло стандартное положение. После подачи Марко Верратти со штрафного Маттео Пессина ногой переправил мяч в створ. Теперь уже валлийцам требовалось идти вперёд, но на чужой половине поля у них мало что получалось. Даже Бэйл оказался практически незаметен.

Вдобавок сразу после перерыва британцы остались в меньшинстве. Защитник Итан Ампаду в центре поля наступил на ногу Федерико Бернардески и получил от рефери Овидиу Хацегана красную карточку. К слову, это прямое удаление стало первым на Евро-2020.

Вдесятером сборная Уэльса окончательно закрылась в собственной штрафной и не скрывала, что рассчитывает больше не пропускать — тем более что швейцарцы в параллельной встрече уверенно обыгрывали турок. Эту задачу гостям выполнить удалось. Итальянцы довольствовались победой с минимальным счётом и со 100%-ными показателями заняли первое место в группе А. Валлийцы финишировали сразу вслед за ними и во второй раз подряд пробились в плей-офф чемпионата Европы.

А Манчини в концовке встречи позволил себе необычную замену. Тренер снял с игры вратаря Джанлуиджи Доннарумму и выпустил вместо него резервного голкипера Сальваторе Сиригу. А вот опытного Леонардо Бонуччи после первого тайма пришлось менять из-за травмы.

Впрочем, это лишь небольшая ложка дёгтя для специалиста, ведь под его руководством сборная Италии не знает поражений уже на протяжении 30 матчей. Это для команды повторение рекорда 1935—1939 годов.

Бесславный конец Турции

А вот сборная Турции к последнему туру имела лишь микроскопические шансы на выход в плей-офф. Два подряд поражения на старте отправили подопечных Шенола Гюнеша на последнее место в группе. Зато Швейцарию победа в Баку с большой долей вероятности отправляла как минимум на третье место. Поскольку альпийцы разошлись миром с Уэльсом (1:1), им требовалось забивать как можно больше и надеяться на разгром валлийцев в Риме.

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Со своей частью задачи команда справилась прекрасно. Уже на шестой минуте коллектив Владимира Петковича вышел вперёд. Харис Сеферович после аккуратного заброса Стивена Цубера обработал мяч в штрафной и отправил его в дальний угол.

Раздосадованные турки окончательно опустили руки. Они пытались идти вперёд, чтобы возродить интригу, но раз за разом оставляли огромные зоны на своей половине поля, в которые с удовольствием врывались соперники. Вскоре Швейцария удвоила преимущество. На этот раз Шердан Шакири отметился красивейшим ударом из полукружия штрафной. А результативную передачу партнёру вновь отдал экс-полузащитник ЦСКА Цубер.

Вскоре Шакири мог бы оформить дубль, но не сумел реализовать выход один на один. Свою команду спас Угурджан Чакыр. В целом молодой вратарь записал себе в актив сразу семь сейвов. В частности, он несколько раз спас партнёров в начале второго тайма.

А на 62-й минуте подопечным Гюнеша неожиданно удалось сократить отставание. Ирфан Кахведжи по примеру Шакири закрутил снаряд в дальний угол из-за пределов штрафной без шансов для Яна Зоммера. Однако интрига достаточно быстро увяла вновь. Швейцарцы провели очередную контратаку на скорости, и Цубер великолепным прострелом нашёл в штрафной никем не прикрытого Шакири. Футболист «Ливерпуля» оформил дубль, а его партнёр — ассистентский хет-трик.

Однако даже такой победы команде не хватило, чтобы занять второе место в группе. По разнице мячей коллектив Петковича пропустил вперёд Уэльс. Тем не менее альпийцы с четырьмя очками наверняка попадут в круг команд, которые отберутся в плей-офф с третьего места. А вот турки стали главным разочарованием Евро-2020. «Янычары», чьи шансы на выход в 1/8 финала котировались довольно высоко, не сумели набрать ни одного очка. Мало того, они отметились всего одним голом, а пропустили восемь.