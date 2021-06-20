Швейцария победила Турцию и сохранила шансы на выход в плей-офф Евро-2020

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Баку, завершилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев поля.

Победу сборной Швейцарии принёс дубль Джердана Шакири, отличившегося на 26-й и 68-й минутах. Ещё один мяч на шестой минуте забил Харис Сеферович. Три ассиста в активе Стивена Цубера.

Сборная Турции ответила голом Ирфана Кахведжи, забившего с передачи Хакана Чалханоглу на 62-й минуте.

Швейцария заняла третье место в группе A, набрав четыре очка в трёх матчах, и сохранила шансы на выход в плей-офф. Сборная Турции, не набравшая очков, заняла последнее место в группе и завершила выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Италия победила Уэльс на Евро-2020.