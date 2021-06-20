Италия победила Уэльс на Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Уэльса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Уэльса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Италии принёс гол Маттео Пессины, отличившегося на 39-й минуте с передачи Марко Верратти.

Сборная Уэльса завершала матч вдесятером на 55-й минуте, прямую красную карточку получил Итан Ампаду.

Италия вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав девять очков в трёх матчах. Уэльс также вышел в 1/8 финала, заняв второе место с четырьмя очками.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.