Пандев завершит карьеру в сборной Северной Македонии после Евро-2020

Нападающий и капитан сборной Северной Македонии по футболу Горан Пандев объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

Нападающий и капитан сборной Северной Македонии по футболу Горан Пандев объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

«Для меня последний матч в футболке сборной Македонии. Думаю, это подходящий момент, чтобы попрощаться со сборной. Я счастлив, что прощаюсь со сборной на таком грандиозном турнире. Не только моя мечта, но и мечта тренера и всех игроков сборной стала реальностью — увидеть нашу страну, Македонию, в большом турнире», — приводит слова Пандева Associated Press.

37-летний форвард дебютировал в составе сборной Северной Македонии в 2001 году. С тех пор он провёл за команду 121 матч и забил 38 мячей, став рекордсменом сборной по данным показателям, а также автором первого в истории гола команды на чемпионатах Европы.

Таким образом, последним матчем за сборную для Пандева станет игра с Нидерландами в рамках заключительного третьего тура группового этапа Евро-2020.

Ранее сообщалось, что жена Юрия Жиркова назвала слухами разговоры о завершении карьеры мужа.