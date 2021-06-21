Шевченко заявил, что Украина не будет играть на ничью в матче Евро-2020 с Австрией

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с национальной командой Австрии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне, это будет принципиальный поединок. Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счёте, но тем не менее обе команды хотят выиграть. Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждём очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат», — приводит слова Шевченко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что доверяет своей команде и очень доволен отношением игроков к матчам.

«Нас ждёт серьёзная игра, к которой мы будем не менее серьёзно готовиться», — добавил Шевченко.

Для выхода в плей-офф украинской команде необходимо победить или сыграть вничью с австрийцами, которым, в свою очередь, необходима только победа.

Ранее Станислав Черчесов ответил, устроит ли Россию ничья в матче Евро-2020 с Данией.

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