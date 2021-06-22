Мостовой считает, что Россия забила Дании на Евро-2020 благодаря судейской ошибке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.

«Мы получили целых четыре мяча в свои ворота, это никуда не годится. Сегодня мы увидели ужасную игру сборной. За исключением одного момента в штрафной соперника, мы ничего не создали. Забили гол благодаря судейской ошибке. Не знаю, куда смотрели судьи. На этом чемпионате уже не первая такая ошибка случается», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Россия создала полтора момента за всю игру, притом что Дания не оказывала особого давления.

«Владение после первого тайма было почти равное. Мы пропустили гол от самого незаметного нападающего. Поульсен больше всех наговорил, а в первом тайме его фамилию лишь раз произнесли», — добавил Мостовой.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев назвал результат на Евро-2020 показателем уровня российского футбола.