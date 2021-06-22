Малафеев назвал результат на Евро-2020 показателем уровня российского футбола

«Результат нашей сборной — это определённо показатель уровня и качества российского футбола. Мы можем качественно играть с командами слабее нас, мы можем неплохо сопротивляться и бороться с равными нам командами — и ничего не можем сделать с командами уровня Бельгии и так далее», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».
Он также высказал мнение о том, каким образом нужно исправлять сложившуюся ситуацию.
«В нашем футболе определённо надо увеличивать конкурентность чемпионатов, повышать борьбу за попадание в основной состав сборной, увеличивать количество игроков, выступающих в европейских чемпионатах, надо развиваться и двигаться вперёд», — добавил Малафеев.
Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.
Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не оскорблять сборную России после вылета с Евро-2020.