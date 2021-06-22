В Госдуме призвали не оскорблять сборную России после вылета с Евро-2020

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о вылете сборной России по футболу с чемпионата Европы.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о вылете сборной России по футболу с чемпионата Европы.

«Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он отметил, что даже такое выступление команды не даёт права оскорблять игроков и тренерский штаб.

«Другое дело, что нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду», — добавил депутат.

Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко резко ответил Дмитрию Губерниеву после критики сборной России.