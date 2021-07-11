Жоржиньо — десятый футболист в истории выигравший ЛЧ и Евро в одном сезоне

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо стал десятым футболистом в истории выигравшим Лигу чемпионов и чемпионат Европы по футболу в одном сезоне.

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо стал десятым футболистом в истории выигравшим Лигу чемпионов и чемпионат Европы по футболу в одном сезоне.

Итальянский хавбек выиграл ЛЧ сезона-2020/21 с лондонским «Челси», взяв верх над «Манчестер Сити» и Евро-2020 со сборной Италии, победившей команду Англии.

Прежде подобное удалось лишь девяти игрокам Луису Суаресу («Интер» и сборная Испании, 1964), Хансу ван Брекелену, Рональду Куману, Берри ван Арле и Джералду Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов, 1988), Фернандо Торресу и Хуану Мате («Челси» и сборная Испании, 2012) а также Криштиану Роналду и Пепе («Реал» и сборная Португалии, 2016).

Ранее сообщалось, что Италия стала четвёртой командой, выигравшей Евро два и более раза.