Бензема стал первым французом за 37 лет с дублями в двух матчах подряд на ЧМ или ЧЕ
Отметившись вторым дублем на Евро-2020, форвард сборной Франции стал лишь вторым игроком в истории своей национальной команды, который забил не менее двух мячей в двух матчах чемпионатов мира или Европы подряд.
Отметившись вторым дублем на Евро-2020, форвард сборной Франции стал лишь вторым игроком в истории своей национальной команды, который забил не менее двух мячей в двух матчах чемпионатов мира или Европы подряд.
Бензема отличился дублем в матче 1/8 финала со Швейцарией. Также 33-летний нападающий дважды забил в игре третьего тура группового этапа против Португалии (2:2).
Как сообщает Opta, до Бензема в последний раз подобное удавалось Мишелю Платини на Евро-1984, где он оформил по хет-трику в матчах с Бельгией и Югославией.
Ранее Бензема отметился вторым самым быстрым дублем в истории ЧЕ.