Бензема стал первым французом за 37 лет с дублями в двух матчах подряд на ЧМ или ЧЕ

Отметившись вторым дублем на Евро-2020, форвард сборной Франции стал лишь вторым игроком в истории своей национальной команды, который забил не менее двух мячей в двух матчах чемпионатов мира или Европы подряд. Reuters

Reuters Отметившись вторым дублем на Евро-2020, форвард сборной Франции стал лишь вторым игроком в истории своей национальной команды, который забил не менее двух мячей в двух матчах чемпионатов мира или Европы подряд.