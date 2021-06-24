Кавазашвили — о вылете России с Евро-2020: мне стыдно говорить, что я футболист

«Он сам должен решить, уходить ему или нет. Черчесов рыпаться не будет, если его не уберут волевым методом. Зачем ему уходить? Вспоминается история Фабио Капелло, как он не хотел уходить и ждал неустойки», — цитирует Кавазашвили Sport24.
По мнению советского вратаря, в случае с Черчесовым может повториться то же самое.
«Скажут, что на чемпионате Европы был несчастный случай, что виноваты Шунин, Семёнов и Зобнин, а главные виновники этого позора останутся», — сказал он.
Кавазашвили отметил, что не будет говорить Черчесову, уходить ему или оставаться.
«На сегодня я могу сказать лишь одно: мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России по футболу», — сказал советский вратарь.
По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела из турнира.
Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.